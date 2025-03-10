Apartheid Karşıtı Sanatçı Athol Fugard Hayatını Kaybetti

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, dünya genelinde Apartheid'e karşı önemli eserler veren yazar, romancı, yönetmen ve aktör Athol Fugardın vefatından dolayı derin bir üzüntü duyduğunu açıkladı. Fugard, "Kanlı Düğüm" ve "Efendi Harold ve Çocuklar" gibi oyunlarıyla tanınıyordu.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Fugard 8 Mart'ta Güney Afrika'nın Stellenbosch şehrindeki evinde yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Fugard'ın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu olağanüstü hikaye anlatıcısı, Güney Afrika ulusunun kültürel ve sosyal yapısını şekillendiren eserler vermiştir," belirtti.

Ramaphosa, Fugard'ın, arkasında bıraktığı etkileyici eserlerin ötesinde, "kendi adlarına yapılan adaletsizliklere kayıtsızca göz yuman milyonlarca beyaz Güney Afrikalı arasında aykırı bir isim" olarak anılacağını ifade etti.

Western Cape Eyalet Başbakanı Alan Winde, Fugard'ın ortak kültürel mirasta silinmez izler bıraktığını ve ülkenin siyasi ve kültürel yapısına ilişkin anlayışının eşsiz olduğunu dile getirdi. Winde, "Kendisini çok özleyeceğiz. Düşüncelerim ailesi ve sevdikleriyle birlikte. Mirası tiyatrolarda ve ötesinde yaşamaya devam etsin" şeklinde konuştu.

Apartheid karşıtı mücadelenin ikonu haline gelen ve 92 yaşında hayatını kaybeden Fugard'ın altı oyunu Broadway'de sahnelendi. Blood Knot, Boesman and Lena, Sizwe Banzi is Dead, The Island, Oscar ödüllü Tsotsi ve The Road to Mecca, Fugard'ın uluslararası alanda tanınan eserleri arasında yer alıyor.