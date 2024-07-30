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Aphrodisias Antik Kenti'nde Kolosal Zeus Başının Keşfi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aydın'daki Aphrodisias Antik Kenti'nde kolosal Zeus başı bulunduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:01
Aphrodisias Antik Kenti'nde Kolosal Zeus Başının Keşfi

Aphrodisias Antik Kenti'nde Önemli Keşif

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'daki Aphrodisias Antik Kenti'nde büyük bir arkeolojik keşif gerçekleştiklerini duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Aphrodisias'ta benzersiz bir keşif: Kolosal Zeus başı. Yüzyıllar sonra gün ışığıyla yeniden buluşan bu mermer eser, Yunan mitolojisinde en güçlü tanrı olan Zeus’un ihtişamını sergiliyor." ifadesini kullandı.

İşçilik ve Tarih

66 santimetre yüksekliğindeki bu kolosal mermer baş, 16 Temmuz’da Aphrodite Tapınağı’nın 50 metre batısında öncesinde yüzeyin oldukça yakın seviyesinde bulundu. Bölge, yoğun katılaşmış toprak birikintilerinden arındırılmak için ön temizlik ve konservasyon işlemine tabi tutuldu. Eserin milattan sonra 2. ve 3. yüzyıla tarihlendiği belirtiliyor.

Tanrının İhtişamı

Baş, yaşlı sakallı bir Olympos tanrısı figürünü betimlemekte. Özellikle saç stili, sakal ve diademi ile, başın Zeus’a ait olduğunu gösteriyor. Eserin üst düzey bir Aphrodisias heykel atölyesi tarafından yaratıldığı, mükemmel matkap işçiliği ile de dikkat çektiği ifade ediliyor. Güçlü ilahi imgenin titiz bir şekilde tasvir edilmiş olması, başa güçlü bir etki katmakta ve bu bulantıyı tarihi ve kültürel açıdan son derece değerli kılmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aydın'daki Aphrodisias Antik Kenti'nde, mimari bir konsol ya da...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aydın'daki Aphrodisias Antik Kenti'nde, mimari bir konsol ya da konsolun parçası olarak kabartma şeklinde oyulmuş 66 santimetre yüksekliğindeki "kolosal Zeus başı"nın bulunduğunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aydın'daki Aphrodisias Antik Kenti'nde, mimari bir konsol ya da...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aydın'daki Aphrodisias Antik Kenti'nde, mimari bir konsol ya da konsolun parçası olarak kabartma şeklinde oyulmuş 66 santimetre yüksekliğindeki "kolosal Zeus başı"nın bulunduğunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aydın'daki Aphrodisias Antik Kenti'nde, mimari bir konsol ya da...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aydın'daki Aphrodisias Antik Kenti'nde, mimari bir konsol ya da konsolun parçası olarak kabartma şeklinde oyulmuş 66 santimetre yüksekliğindeki "kolosal Zeus başı"nın bulunduğunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aydın'daki Aphrodisias Antik Kenti'nde, mimari bir konsol ya da...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aydın'daki Aphrodisias Antik Kenti'nde, mimari bir konsol ya da konsolun parçası olarak kabartma şeklinde oyulmuş 66 santimetre yüksekliğindeki "kolosal Zeus başı"nın bulunduğunu açıkladı.

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