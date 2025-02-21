Apple, 'Advanced Data Protection' Özelliğini İngiltere'de Kaldırdı

Apple, İngiltere hükümetinin veri erişim talebinin ardından 'Advanced Data Protection' özelliğini kaldırma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 21:23
Apple, 'Advanced Data Protection' Özelliğini İngiltere'de Kaldırdı

Apple, Gelişmiş Güvenlik Aracını İngiltere'den Çekti

ABD merkezli teknoloji devi Apple, İngiltere hükümetiyle yaşanan veri gizliliği ihtilafı neticesinde gelişmiş güvenlik aracı olan "Advanced Data Protection (ADP)" özelliğini ülkedeki kullanıcılarına sunmayacağını açıkladı.

ADP Özelliği Nedir?

Apple’ın sunduğu ADP özelliği, yalnızca hesap sahiplerinin çevrim içi olarak sakladıkları fotoğraflar, belgeler gibi verilere erişimini sağlamakta ve Apple'ın bu verilere erişimi bulunmamaktadır. Ancak, İngiltere hükümeti bu ayın başında verilere erişim hakkı talebinde bulununca, şirket bu özelliği kaldırma kararı aldı.

Apple'dan Açıklama Geldi

Apple, yapmış olduğu yazılı açıklamada, "Apple, kullanıcılarına kişisel verileri için en yüksek güvenlik seviyesini sunmaya kararlı ve bunu gelecekte İngiltere'de de yapmayı umuyoruz." ifadelerini kullanarak taahhütlerini vurguladı.

İngiltere'de ADP Özelliği Devre Dışı Bırakılıyor

Şirket, ADP özelliğini aktif hale getiren kullanıcıların bu güvenlik aracını devre dışı bırakmak zorunda kalacaklarını duyurdu. Yeni kullanıcılar için ise bu özellik artık erişilebilir değil. Apple, yeni kullanıcıların karşısına "Apple, ADP özelliğini artık İngiltere'deki yeni kullanıcılara sunamamaktadır." mesajını çıkardığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Suskun

İngiltere İçişleri Bakanlığı, hükümetin verileri görmesine olanak tanıyan "Technical Capability Notice (TCN)" talebinde bulunup bulunmadığını doğrulamaktan kaçındı. Bakanlık sözcüsü, Sky News'e yaptığı açıklamada, "Operasyonel konular hakkında yorum yapmıyoruz. Böyle bir bildirimin varlığını doğrulamak veya reddetmek de buna dahil." şeklinde ifadeler kullandı.

Bakanlık kaynakları, böyle bir talep olsa bile bunun hükümete tüm kullanıcı verilerine erişim hakkı tanımayacağını belirtti.

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