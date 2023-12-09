Apple'dan yeni zam: Fiyatlar iki kat arttırıldı

Apple, geçtiğimiz günlerde mobil cihazlara zam yapmasının ardından şimdi de müzik servisi Apple Music'e zam uyguladı. Yapılan bu zam oranı sonunda güncel fiyatlarda iki kat artış görüldü.

Apple'dan yeni zam: Fiyatlar iki kat arttırıldı
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Apple Music 2015 yılında Apple tarafından başlatılan bir müzik abonelik servisi. Dünyanın ilk  ücretli müzik abonelik servisi olmasa da kullanıcılar arasında kısa bir sürede hızla yükseldi ve güçlü bir rakibi Spotify'a yaklaştı.

Yakın bir tarihte tüm ürünlerine zam yaptığını duyuran Apple'dan şimdi de müzik uygulaması için zam haberi geldi. Firmadan yapılan açıklamada popüler müzik servisi Apple Music'in fiyatlarını da artırdığı duyuruldu.

Geçtiğimiz yıl zam almış olan Apple Music Türkiye fiyatları, yapılan bu yeni zamla birlikte güncel fiyatlarda iki katına çıkmış oldu.

 Apple Music Güncel Türkiye Fiyatları

Aboneler için alternatif paket seçenekleri sunan Apple Music öğrenci paketi, 9,99 TL'den 19,99 TL'ye yükselirken, bireysel abonelik fiyatı 19,99 TL'den 39,99 TL'ye çıktı. En pahalı paket olan aile planı ise an itibari ile 29,99 TL'den 59,99 TL'ye yükseldi.

Yeni kullanıcılar için ücretsiz 1 aylık deneme sunan Apple Music, son yapılan zamların ardından fiyatlandırmada Spotify'a fazlasıyla yaklaştığı görülüyor.

Tüm ürünlere yaptığı zamlara ek olarak oyun odaklı Arcade servisi için de zam yaptığını açıklayan Apple, bu zamlardan sonra servisin aylık ücreti Türkiye'de 34,99 TL'den 69,99 TL'ye çıkmış oldu.

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