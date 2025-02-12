Apple, Meksika Körfezi'ni 'Amerika Körfezi' Olarak Değiştirdi

Apple Haritalar'da Kontroversiyel İsim Değişikliği

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika Körfezi'nin adını 'Amerika Körfezi' olarak değiştirme yönündeki kararnamesinin ardından, Apple Haritalar uygulaması da bu değişikliği uygulamaya koydu.

Google'ın İzinden Gidiyor

Öncelikle Google, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada Meksika Körfezi'nin isminin 'Amerika Körfezi' olarak değiştirileceğini duyurmuştu. Apple, bu adımın hemen ardından aynı yönde hareket ederek kullanıcılarının haritalarında isim değişikliğini gerçekleştirdi.

Beyaz Saray, X sosyal medya hesabından 'Amerika Körfezi, Apple Haritalar'da' açıklamasını yaparak, yapılan güncellemeye dair bir görüntü paylaştı. Ayrıca, ABD'deki kullanıcıların 'Amerika Körfezi' ismini göreceği, Meksika'daki kullanıcıların ise 'Meksika Körfezi' ismini kullanmaya devam edeceği bilgisi de verildi.

İsim Değişikliğinin Arkasındaki Sebep

Trump, 20 Ocak'ta imzaladığı kararnamede, 'Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor.' ifadesini kullanmıştı. Ayrıca, Trump, 9 Şubat'ı 'Amerika Körfezi Günü' ilan ederek konuyu daha da gündeme taşıdı.

Her iki teknoloji devi, resmi devlet kaynaklarındaki isim değişikliklerini uygulama konusundaki uzun süreli politikalarını sürdürerek, Meksika Körfezi'nin adını 'Amerika Körfezi' olarak güncelleyerek tartışmalı bir durumu ortaya koydu.