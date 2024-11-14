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Ara Tatil İç Turizmi Canlandırdı: Otellerde Doluluk Oranları Yükseldi

Ara tatil, iç turizmi hareketlendirerek otellerde doluluk oranlarını artırdı. Antalya'da yabancı turist sayısı da dikkate değer.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:08
Ara Tatil İç Turizmi Canlandırdı: Otellerde Doluluk Oranları Yükseldi

İç Turizmde Ara Tatilin Olumlu Etkisi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, ara tatilin turizme sağladığı olumlu katkılarla iç pazarda önemli bir canlanma yaşandığını vurguladı. Saatçioğlu, "Sezon sonu nedeniyle kapanacak olan oteller, ara tatili değerlendirerek bir hafta sonrasına planlama yaptı" diyerek durumu özetledi.

Antalya'nın Turizm Verileri

Antalya, bu yıl 10 ayda 16 milyon 131 bin 847 yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Özellikle ara tatil sayesinde açık olan otellerin doluluk oranlarında artış gözlemlendi. Özellikle 3 milyon 764 bin 693 Rus, 3 milyon 298 bin 154 Alman ve 1 milyon 487 bin 429 İngiliz turistin tatil yaptığı Antalya'da, turizm sezonu kasım ayı sonuna kadar uzamış durumda.

Kış Turizmi İçin Hazırlıklar

Saatçioğlu, Antalya'da futbol kampları ve kongrelerin düzenlenmeye devam ettiğini belirterek, "Açık olan mevcut oteller bunun faydasını görecektir. Kış sezonunu sektör en iyi şekilde değerlendirecektir" dedi.

Erken Rezervasyonlar ve İç Pazarın Dönüşü

İç pazarın, erken rezervasyon fırsatlarına ilgi gösterdiğini aktaran Saatçioğlu, yeni sezon için %35-45 oranında indirimlerden yararlanma imkanı sunduğunu ifade etti.

Kemer'deki Otel Doluluk Oranı

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Dinçer Sarıkaya, ara tatilin otellerde doluluk oranlarını %80'e çıkararak önemli bir ivme yarattığını belirtti. Kapanan otellerin 2025 için umutlu olduğunu vurgulayan Sarıkaya, gerekli yatırımlara başlamalarının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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