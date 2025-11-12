Araban'da Kışlık Giyim Yardımı İçin Protokol İmzalandı

Gaziantep'te gönüllü STK ile Araban Kaymakamlığı arasında muhtaç çocuklara yönelik kışlık giyim yardımı protokolü imzalandı; yardımlar kısa sürede dağıtılacak.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 17:07
Gönüllü STK ile Araban Kaymakamlığı iş birliği

Gaziantep’te gönüllü bir sivil toplum kuruluşu ile Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında, muhtaç aile çocuklarına yönelik kışlık giyim desteğini kapsayan protokol imzalandı.

Protokol kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik yapılacak yardımlarla ilgili bilgi veren STK yetkilisi Burak Gezici, şu ifadeleri kullandı:

"Derneğimiz ile Araban Kaymakamlığı arasında, muhtaç aile çocuklarına yönelik giyim desteğini kapsayan bir protokol imzalanmıştır. İş birliği protokolünden dolayı Araban Kaymakamlığı’na teşekkür ederiz"

İmzalanan protokolün ardından yardımların kısa sürede çocuklara dağıtılması planlanıyor.

ARABAN'DA ÇOCUKLAR İÇİN KIŞLIK YARDIM PROTOKOLÜ İMZALANDI

