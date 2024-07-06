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Arabası 10 yaşından büyük olanlar oh çekecek! 81 ilde geçerli olacak

Son zamanlarda otomotiv sektöründe, özellikle ikinci el araç piyasasında görülen talep artışı ve sıfır araç satışlarında yaşanan düşüş, tüketicilerin 10 yaş ve üzeri araçları tercih etme eğiliminde olduklarını göstermektedir.

Yayın Tarihi: 06.07.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 17:49
Arabası 10 yaşından büyük olanlar oh çekecek! 81 ilde geçerli olacak

Otomobil sahipleri için müjdeli bir gelişme yaşanıyor: İkinci el otomobil piyasasında belirgin değişimler gözleniyor. Son verilere göre, 10 yaş ve üzeri araçlara olan talep artıyor ve bu durum yüzbinlerce otomobil sahibi için sevindirici bir haber niteliği taşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre geçen yılın aynı dönemine kıyasla ikinci el otomobil pazarı %20,62 oranında daralarak 588.886 adede gerilemiş, sıfır araç satışları ise %8,19 azalarak 80.260 adet olarak kaydedilmiştir.

otomobil pazarı

OTOMOBİL PAZARINDA DÜŞÜK VERGİ ORANLARIYLA DİKKAT ÇEKEN A, B VE C SEGMENTLERİNDEKİ ARAÇLAR

Vega Otonomi Başkanı Gökhan Çalışkan ve Sincan Motorlu Araç Satıcıları Derneği (SİMAS) Başkanı, pandemi sonrasında araç bulunabilirliği sorunlarının ve fiyat artışlarının geride kaldığını söyledi. Ancak, yüksek faiz oranları ve kredi erişimindeki zorlukların tüketicileri model yükseltmek yerine daha ekonomik modellere yönlendirdiğini vurguladı.

Çalışkan, gelecek dönemde 10 yaş ve üzeri araçlara olan talebin süreceğini öngörerek, bu eğilimin otomobil pazarında kalıcı bir etki yarattığını vurguladı. Ayrıca, araç fiyatlarındaki dengesizliklerin azalmasının ve sıfır araçlardaki indirimlerin beklenen canlanmayı sağlamadığına dikkat çekti, tüketicilerin ise düşük segment araçlara olan ilgisinin devam ettiğini belirtti.

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