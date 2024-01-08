Arabası 15 yaşından büyük olanlar dikkat! Az önce duyuruldu

15 yaş ve üzeri otomobil sahibi vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. İşte detaylar...





BAKANLIKTAN, 15 YAŞ VE ÜZERİ ARABASI OLANLAR İÇİN YENİ TALEP



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 2019 yılında kaldırılan hurda priminin kaldırılması için bakanlığa dilekçe verdi. Palandöken, uygulamaya yeniden geçilmesi çağrısında bulunarak, söz konusu rakamların enflasyon durumu dikkate alınarak güncellenmesi gerektiğini söyledi.

2019 yılı itibarıyla eski arabalarını hurdaya çıkaran kişilere verilen 15 bin liralık hurda teşvik programı da masaya yatırıldı.

Türk Sanatkârlar Derneği (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, kamunun eski, yıpranmış, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan, insan sağlığını tehlikeye sokan arabaların tanıtımını yaparak, yetkili geri dönüşüm tesislerine teslim ederek ekonomiye fayda sağlaması gerektiğini söyledi.

“ARAÇ FİYATLARI İKİ KATTAN FAZLA ATTI”

Palandöken, bu amaçla arabasını hurdaya çıkaran kişilere motorlu taşıtlar vergisi borcundan muafiyet ve trafik cezası gibi ayrıcalıklar getirilmesi gerektiğini, çıkarılan mevzuatın her zaman yürürlükte kalması gerektiğini söyledi.

"Döviz kurlarındaki artış nedeniyle sıfır araçların fiyatları yükselirken vergisiz fiyatı artan aracın ÖTV matrahı da yükseldiği için araç fiyatları iki kattan fazla attı.

Bu durum vatandaşlarımızı ikinci el ve yaşlı araç kullanmaya iterken trafikte yaşanacak olası riskleri artırıyor.

Çünkü yaşlı araçlar trafik kazalarının artmasına, maddi hasarlara, akaryakıt sarfiyatının yükselmesine ve gereksiz parça ithalatına neden olarak milli servetin kaybına da yol açıyor.

Ayrıca yaşlı araçların hurdaya çıkmaması Türkiye''nin yurt dışından hurda ithal etmesine sebep oluyor. Türkiye en çok hurda ithal eden ülkelerin başında geliyor. Oysa teşviklerle beraber yaşlı araçlar hurdaya ayrılmalı ve hurda ithalatı azaltılarak döviz çıktısı önlenmeli."