Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek

İstanbul'dan Edirne'ye otobüsle giden öğretmenin haklı talebine mahkemeden onay çıktı. İşte detaylar..

Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek
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A.D. isimli bir öğretmen, İstanbul'dan Edirne'ye otobüsle giderken çantasında bulunan HGS etiketinden tahsil edilen geçiş ücretine itirazda bulundu. Edirne Ticaret Müdürlüğüne başvuran A.D. daha sonra da Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurusunu gerçekleştirdi.

Başvuruyu inceleyen Tüketici Hakem Heyeti, öğretmenin otobüs biletini kontrol ederek, aracı sürmeden HGS etiketi altında ücret talep etmesini haklı buldu.

Kararın Tebliği ile Şirketin İtirazı

Komitenin kararı Kuzey Marmara Otoyolu İşletme A.Ş.'ye iletildi. Şirket bu karara karşılık olarak Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde itiraz etti.

Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada öğretmen A.D., araba kullanmamasına rağmen HGS etiketinden kesinti yapılmasını eleştirerek, şirketin açtığı davanın reddini talep etti. Şirketin avukatları ise davanın kabulünü savundu.

Şirketin talebine mahkemeden ret!

Mahkeme heyeti, şirket tarafından sunulan talebe ret yanıtını verdi. Bu doğrultuda A.D.'nin HGS etiketinden kesilen ücretlerin iade edilmesine karar verilmiş oldu.

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