Arabası olanlara acil duyuru! O tarihe kadar bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak

Milyonlarca aracın bu yılki motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemesi 1 Temmuz'dan itibaren başladı.





Ödeme e-devlet sistemi üzerinden de yapılabilmektedir. Elektronik idareye giriş yapılırken öncelikle "Motorlu taşıtlar vergisi sorgulama" hizmeti üzerinden bilgiler tek tek doldurularak ödeme işlemi gerçekleştiriliyor.

ÖDEMELER DİJİTAL VERGİ DAİRESİ, PTT VE BANKA SİTELERİNDEN YAPILIYOR

Ayrıca ödemeler vergi dairesi ve banka internet siteleri üzerinden yapılmaktadır. Vergi dairelerine, bankalara ve PTT işyerlerine de ödeme yapılabilecek.

Motorlu Taşıtlar vergisinin ikinci kısmının 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor. Ödeme yapmayan vergi mükellefleri gecikme cezasına çarptırılacak.