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Araç Muayene Hizmetlerinde Yeni Dönem: Kredi Kartı Komisyonu Vatandaşa Yansıtılmayacak

Araç muayene hizmetleri özelleştiriliyor; kredi kartı komisyonları vatandaşlardan alınmayacak. Yeni istasyonlar açılacak.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:15
Araç Muayene Hizmetlerinde Yeni Dönem: Kredi Kartı Komisyonu Vatandaşa Yansıtılmayacak

Araç Muayene Hizmetlerinde Yeni Dönem

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesi için başlatılan ihale sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeni dönemde kredi kartı ile yapılacak muayene ücreti ödemelerinde kredi kartı komisyonu vatandaşlara yansıtılmayacak; bütün masraflar işleticiler tarafından karşılanacak.

Özelleştirme Sürecinin Detayları

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki araç muayene hizmetleri, 20 Aralık 2004 tarihinde özelleştirilmişti. Yatırımcılarla imzalanan sözleşmelerin süresi 14 Ağustos 2027'de sona erecek. Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik gereği, mevcut sözleşmelerin bitiminden önce gerekli hazırlıkların yapılması için harekete geçildi.

Yeni ihale kapsamında, araç muayene hizmeti, imtiyaz hakkı verilmesi yolu ile 20 yıl süreyle özelleştirilecek. İhaleye teklif verme süresi henüz sona erdi ve özelleştirme işlemlerinin 15 Ağustos 2027 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor. Tekliflerin ardından, pazarlık usulü ile yapılacak ihalenin sonuçları Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak.

Yeni İstasyonlar ve Kamu Payı

Özelleştirme ihalesi kapsamında, artan araç sayısına paralel olarak yeni muayene istasyonları açılması zorunluluğu var. Yeni istasyonlar, Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak trafiğe tescilli motorlu ve motorsuz araçların muayenelerini gerçekleştirilecek. Mevcut durumda ülke genelinde 223 sabit ve 93 seyyar muayene istasyonu faaliyette.

Muayene ücretlerinin ilk üç yıllık döneminde %30'u, sonraki 7 yıl için %40'ı ve son 10 yıl için %50'si kamu payı olarak Hazine'ye aktarılacak. Bu düzenlemeler, kamu bütçesine herhangi bir yük getirmeden özel sektör aracılığıyla hizmetlerin sunulmasını sağlayacak.

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