Araç sahiplerine tarih verildi! O tarihe kadar bunu yapana büyük indirim var!

Benzin, motorin ve otogaz fiyatlarının yükselmesi araç sahiplerinin dudağını uçuklatmaya yetti. Resmen araç sahipleri kontak kapatma noktasına geldi. Aracına akaryakıt alamayacak olan kişiler tarafından indirim haberleri beklenirken o indirim gelmedi gitti.

Durum böyle olunca da akaryakıt sahipleri tarafında yeni kampanyalar araştırılmaya başlandı. Akaryakıt kampanyası düzenleyen bankalar da merakla araştırılmaya başlandı. Kampanya düzenleyen bir banka da Ziraat Bankası oldu. Ziraat Bakası tarafından düzenlenen kampanyaya araç sahipleri çok sevindi.

Bu kapsamda 16 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında Bankkart POS'tan farklı günlerde ve tek seferde yapılacak olan 750 TL ve üzeri 4. alışverişe akaryakıt ya da otogaz alışverişine 175 TL bankkart lira hediye edilecek.

Ziraat Bankası 175 TL Para Hediye Ediyor!





Ziraat Bankası 175 TL para hediye edeceğini duyurdu. Yapılacak olan ödemeye başvurular başladı. Başvuru yapmak için Ziraat mobil üzerinden, bankkart.com.tr üzerinden ya da telefonunuz üzerinden TE2024 yazıp 4757'ye mesaj atarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kampanyalar müşteri bazında gerçekleşecek olmakla beraber bir müşteri yalnızca bir kez ya da en fazla 175 TL bankkart lira kazanabilecektir.

Aynı gün içinde yapılacak olan 750 TL ve üzeri harcamalarda da sadece biri kampanyaya dahil edilecektir.

Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak, Bankkart Business sahibi müşteriler hem kredi kartı hem de banka kartı özelliği sayesinde kampanyadan faydalanabilecekler.