Araç satışları arttı, akaryakıt satışları düştü!

Araç satışları rekor seviyelerinde ilerlerken akaryakıt satışları bu durumdan etkilenmiyor. Son dönemdeki ard arda gelen indirimler de etkili olamadı akaryakıt fiyatları düşüyor. TÜİK verilerinden de araç satışındaki artışlar ile akaryakıt satışlarındaki düşüş arasındaki dengesizlik gözle görülüyor.

Araç satışları arttı, akaryakıt satışları düştü!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayı perakende satış oranları belli oldu. Ekim ayı içerisinde perakende satış oranlarındaki toplam artış verileri gözlemlenirken, akaryakıt satışlarında düşüş net olarak göze çarptı.

Verilere göre perakende satışlarda yıllık oran %13,7 arttı. Ancak yakıt satışlarına bakıldığında ise yıllık %3,3 düştüğü görüldü.

Yıllık oranlara nazaran aylık bazda düşüş oranı ise 0,3 olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv pazarı ekim ayında 100 bin sınırını geçerek rekor kırmıştı. Öte yandan bu dönemde  aynı ayda akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirimler olmuştu.

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