Araç'ta 5 Girişli İntaş Mağarası Turizme Kazandırılmayı Bekliyor

Kastamonu Araç'ta, 5 girişli İntaş Mağarası yayla ve macera turizmi için keşfedilmeyi bekliyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:17
Araç'ta 5 girişli İntaş Mağarası turizme açılmayı bekliyor

Kastamonu’nun Araç ilçesindeki yayla bölgesinde yer alan ve kışın buz sarkıtlarıyla dikkat çeken İntaş Mağarası, turizme kazandırılmak üzere incelemeye alındı. Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda mağara ve çevresi değerlendirmeye alındı.

İnceleme kapsamı ve bölge özellikleri

İnceleme, 58 kilometrelik güzergah üzerinde 33 yayla barındıran Araç ilçesinde gerçekleştirildi. Ekipler özellikle İntaş Mağarası’nı gezerek mağaranın konumu ve turizme uygunluğu hakkında notlar aldı. Mağara, ırmak yatağında yer alıyor ve su akışına bağlı olarak içinden su geçiriyor; yaz aylarında içinden su akışı görülebiliyor, kışın ise buz sarkıtları ile ön plana çıkıyor.

Mağaranın öne çıkan özellikleri

Mağaranın 5 tane giriş kapısı bulunuyor ve alt bölümünde adeta bir basketbol sahası büyüklüğünde bir boşluk alanı yer alıyor. Bu geniş iç mekan, macera turizmi ve macera sporları için büyük potansiyel taşıyor. Ekipler, mağarayı çevredeki yaylalarla birleştirerek farklı rota alternatifleri oluşturdu.

Uzman değerlendirmeleri ve beklenen ziyaretçi profili

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal çalışmanın önemine dikkat çekti ve mağaraya rehber eşliğinde, alan kılavuzları ve alan rehberleriyle gelinmesinin gerektiğini vurguladı. Haberal, bölgenin yayla turizmi için dikkat çeken noktalar barındırdığını ve macera ile doğa severlerin ilgisini çekebileceğini belirtti.

Yerel aktörlerin görüşleri

Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Eko Turizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır ise Kastamonu coğrafyasının zengin mağara varlığını hatırlatarak ilin 115 tane mağarayı barındırdığını söyledi. Çağır, bölgedeki mağara ve kanyonların araştırmacılar, fotoğrafçılar ve macera tutkunları için nadir ve cazip alanlar sunduğunu ifade etti.

Yetkililer, İntaş Mağarası ve çevresinin yayla rotalarıyla entegre edilerek güvenli ve rehberli bir şekilde turizme kazandırılmasını hedefliyor. Bölge, hem doğa hem de macera turizmi açısından keşfedilmeyi bekleyen değerler barındırıyor.

