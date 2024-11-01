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Arakanlı Müslümanlar Endonezya'ya Ulaştı, 6 Ceset Bulundu

93 Arakanlı Müslüman, tekneyle Endonezya'ya ulaşırken yolda hayatını kaybeden 6 kişiye ait cesetlerle geldi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 13:24
Arakanlı Müslümanlar Endonezya'ya Ulaştı, 6 Ceset Bulundu

93 Arakanlı Müslüman Endonezya'ya Sığınma Talep Etti

Myanmar'daki zulümden kaçan 93 Arakanlı Müslüman, yanlarında 6 kişiye ait cesetle Endonezya'nın Açe bölgesine ulaştı. Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, yasa dışı yollarla sahile ulaşan mültecilerin durumu dikkat çekti.

Denizde Hayatını Kaybedenlerin Cesetleri Bulundu

Yerel yetkililer, mültecilerin yanında yere serilmiş ve üzeri örtülmüş 6 cesedin bulunduğunu açıkladı. Doğu Açe Sağlık Departmanı Başkanı Münavir, yapılan ilk tespitlerin bu kişilerin denizde öldüğünü gösterdiğini belirtti. Cesetlerin kesin ölüm nedeninin araştırıldığını ifade eden Münavir, prosedür gereği cesetlerin henüz defnedilmediğini de sözlerine ekledi.

Arakanlı Mültecilerin Zorlu Kaçışı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, Eylül 2024 tarihine kadar 2,026 Arakanlı Müslüman tekneyle Endonezya'ya ulaşmayı başardı. Arakan'daki etnik temizlikten kaçmak için yola çıkan bu mülteciler, Bangladeş'teki aşırı kalabalık kamplardan kaçarak hayatlarını tehlikeye atıyorlar.

2012'den Bu Yana Süren Zulüm

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de başlayan çatışmalar sonucunda birçok Müslüman, etnik temizlik sonucu hayatını kaybetti ve evleri yakıldı. 2017'deki askeri baskılar nedeniyle 1 milyondan fazla Arakanlı, komşu Bangladeş'e sığındı. Şu anda Bangladeş, bu mültecilere ev sahipliği yapmaktadır.

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