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Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'daki Kaçışlarının 7. Yılında Gösteri Düzenledi

Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'dan kaçışlarının 7. yılında güvenli geri dönüş için Bangladeş'te protesto gösterisi yaptı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 15:18
Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'daki Kaçışlarının 7. Yılında Gösteri Düzenledi

Bangladeş'te Protesto Gösterisi

Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşayan on binlerce Arakanlı Müslüman (Rohingya), Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçırdıkları hayatlarının 7. yılını kutlamak amacıyla bir gösteri düzenledi.

Arakan Eyaletine Güvenli Dönüş Talebi

Cox's Bazar şehrindeki Kutupalong kampında bir araya gelen Arakanlı Müslümanlar, geri dönme taleplerini dile getirmek için pankartlar ve flamalar taşıdı. Gösterideki pankartlarda, "Umut evimizdir" ve "Biz, Rohingyalar Myanmar vatandaşıyız" mesajları yer aldı.

Myanmar'daki Askeri Yönetime Karşı Seslerini Yükselttiler

Katılımcılar, Myanmar’daki askeri yönetime karşı sloganlar atarak tepkilerini gösterdi. 2012 yılında başlayan etnik çatışmalar ve 2017’deki kitlesel şiddet olayları sonrası yaşananlar, bu gösterinin gerekçesini oluşturuyor.

2017'den Sonra Artan Mülteci Sayısı

Ağustos 2017'de Myanmar ordusunun ve Budist milliyetçilerin saldırıları sonucunda, 900 binden fazla Arakanlı Müslüman, zulümden kaçmak zorunda kaldı ve Bangladeş'e sığındı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, bölgedeki köylerin yok edildiğini kanıtlamak için uydu görüntüleri yayımladı.

Etni Temizliği ve Soykırım Idiaları

Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen bu baskıları "etnik temizlik" ve "soykırım" olarak tanımlıyor.

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