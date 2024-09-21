Araklı'da Taşkın ve Heyelan Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Araklı'da Temizlik Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde, etkili olan sağanak sonrası taşkın ve heyelan meydana geldi. Temizlik çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.

Başkan Çebi: Devletimiz Yanımızdadır

Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin kurulduğu 1953 yılından beri böylesine yoğun bir yağış yaşanmadığını belirtti. “Altyapı sorunlarımız var, ancak bu durumu gidermek için her ne olursa olsun gerekeni yapmalıyız.” dedi.

Temizlik ve Tahliye Çalışmaları Surdurülüyor

Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi dahil birçok binanın zemin katlarından su tahliye işlemleri devam ediyor. Su basan işyerlerinde vatandaşlar, belediye ekipleriyle birlikte çalışarak suyu tahliye etmeye gayret ediyor.

Geçmiş Olsun Mesajları

Başkan Çebi, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, “Maddi kayıplarımız var ama devletimiz en kısa zamanda bunları telafi edecektir.” dedi. Ayrıca, tüm yardımlarından ötürü destek veren belediyelere ve devlet yetkililerine teşekkür etti.

Yağmurda Zorluklar

Eczacı teknisyeni Şenol Ertürk, yağmurun başlamasının ardından rögarların dolması sonucu eczanelerinin su bastığını ifade etti. “Yaklaşık 5 saat eczaneden çıkamadık. Maddi zarar çok, iş yerimiz su altında kaldı ve ilaçlarımız zarar gördü.” dedi.