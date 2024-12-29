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Arap Birliği: Gazze'de En Çirkin Suçlar İşleniyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Gazze'deki sağlık kurumlarına yönelik saldırıları kınadı ve uluslararası sessizliği eleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 14:12
Arap Birliği: Gazze'de En Çirkin Suçlar İşleniyor

Arap Birliği Genel Sekreteri’nden Sert Açıklama

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, özellikle İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesini tahliye etme ve yakma eylemini en sert şekilde kınadı. Ebu Gayt, bu tür saldırıların “en çirkin” suçlar olarak tanımlandığını belirtti.

Hastaneye Yönelik Saldırılar “İnsanlık Dışı”

Ebu Gayt, hastane ve personeline yönelik saldırıları “insanlık dışı” olarak nitelendirirken, uluslararası savaş hukukunun tüm normlarının ihlal edildiğini vurguladı. Ayrıca, Gazze’de yaşananlara karşı gösterilen tepkisizlik konusunda, “vicdanlarda gerçek bir utanç” yarattığını ifade etti.

Çocuklar ve Sağlıkçılar Tehlike Altında

Ebu Gayt, “Çocukların donarak, sağlıkçıların yanarak öldüğü Gazze'de, işlenen suçlar en çirkin hale geldi.” diyerek, sivillerin ölüm ve işkenceden korunması noktasındaki uluslararası acziyetin uluslararası insancıl hukuk sisteminin çökmesine yol açabileceği uyarısını yaptı.

Kemal Advan Hastanesi Kullanılamaz Hale Geldi

İsrail ordusu, 27 Aralık tarihinde Kemal Advan Hastanesine baskın düzenleyerek sağlık personelini ve yaralıları zorla tahliye etmişti. Hastanenin bazı bölümleri ateşe verilerek tahrip edildi ve şu an hizmet dışı durumda. Gazze'nin kuzeyinde bulunan bu hastane, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti sunuyordu. Kemal Advan Hastanesi, 1973 yılında suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan adına anılmaktadır.

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