Arap Birliği, Gazze'deki Durumu Görüşmek Üzere Acil Toplanıyor

Arap Birliği Gazze'deki Durumu İnceleyecek

Arap Birliği, Filistin tarafından yapılan çağrının ardından, Gazze Şeridi'nde meydana gelen olayları görüşmek üzere acil bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı. Toplantı, daimi temsilciler düzeyinde bugün Kahire'de gerçekleştirilecek.

Toplantının Gündemi

Yapılan resmi açıklamada, daimi temsilcilerin, Gazze'de yaşayan Filistin halkına yönelik işlenen soykırım ve zorla yerinden etme suçlarının durdurulması için neler yapılabileceğini tartışacağı belirtildi.

Filistin Temsilcisi'nin Çağrısı

Muhenned el-Akluk, Arap Birliği Daimi Temsilcisi olarak, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde ve diğer bölgelerinde gerçekleştirdiği yıkım ve insan hakları ihlalleri konusunu gündeme getirmişti. Akluk, Arap Birliği'nin bu tarihi suçlar karşısında sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.