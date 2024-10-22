DOLAR
34,21 0%
EURO
37,03 -0,05%
ALTIN
3.003,82 -0,33%
BITCOIN
2.312.822,1 0,15%

Arap Birliği, Gazze'deki Durumu Görüşmek Üzere Acil Toplanıyor

Arap Birliği, Gazze'deki soykırımı durdurmak için acil olarak toplanma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 03:59
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 03:59
Arap Birliği, Gazze'deki Durumu Görüşmek Üzere Acil Toplanıyor

Arap Birliği Gazze'deki Durumu İnceleyecek

Arap Birliği, Filistin tarafından yapılan çağrının ardından, Gazze Şeridi'nde meydana gelen olayları görüşmek üzere acil bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı. Toplantı, daimi temsilciler düzeyinde bugün Kahire'de gerçekleştirilecek.

Toplantının Gündemi

Yapılan resmi açıklamada, daimi temsilcilerin, Gazze'de yaşayan Filistin halkına yönelik işlenen soykırım ve zorla yerinden etme suçlarının durdurulması için neler yapılabileceğini tartışacağı belirtildi.

Filistin Temsilcisi'nin Çağrısı

Muhenned el-Akluk, Arap Birliği Daimi Temsilcisi olarak, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde ve diğer bölgelerinde gerçekleştirdiği yıkım ve insan hakları ihlalleri konusunu gündeme getirmişti. Akluk, Arap Birliği'nin bu tarihi suçlar karşısında sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Narin'in Şüpheli Ölümüne İlişkin 10 Farklı İddia Gündemde: Narin Amca ve Abiyi Cinsel İlişki Yaşarken Gördü ve...
2
Hizbullah'ın İsrail Eski Savunma Bakanı'na Suikast Girişimi İddiası
3
Eski Peru Devlet Başkanı Toledo'ya Uzun Hapis Cezası
4
Arap Birliği, Gazze'deki Durumu Görüşmek Üzere Acil Toplanıyor
5
İsrail Ordusundan Roket Saldırısı Açıklaması
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Başkanlık Edecek
7
Brezilya Lideri Lula da Silva, Sağlık Sorunları Nedeniyle BRICS Zirvesi'ne Katılamayacak

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak