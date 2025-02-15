Arap Birliği: Gazze'ye Yardımların Girişi Kabul Edilemez

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, Gazze'ye yardımların giriş sürecinin insani açıdan kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 18:10
Arap Birliği: Gazze'ye Yardımların Girişi Kabul Edilemez

Arap Birliği'nden Sert Açıklama

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, Gazze Şeridi’ne insani yardımların giriş sürecinin "ahlaki ve insani açıdan kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Mısır'ın El-Kahire el-İhbariyye televizyonunda yayımlanan habere göre, Zeki, beraberindeki heyetle birlikte Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın Mısır tarafında düzenlenen basın toplantısında bu ifadeleri kullandı. Zeki, uluslararası topluma, bu konuda İsrail’e baskı yapılması çağrısında bulundu.

İnsani Yardım İhtiyacı Giderek Artıyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini ve gerekli insani yardımın Gazze Şeridi’ne girmesini geciktirdiğini bildirdi. Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, "Evini kaybeden yaklaşık 250 bin kişi için konteyner ev ve çadır ihtiyacının yanı sıra Gazze halkı, yeniden inşa için acil inşaat malzemeleri ve enkaz kaldırma ekipmanlarına ihtiyaç duyuyor" şeklinde konuştu.

Hamas'tan Esir Takası Açıklaması

Öte yandan, Hamas, esir takasını askıya aldığını duyurdu. İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının "İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi" nedeniyle askıya alındığını açıkladı. Hamas, bu kararın arabulucu ülkelere, İsrail'in ateşkes maddelerine bağlı kalması için baskı kurma fırsatı vereceğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eğer İsrailli esirler serbest bırakılmazsa, ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlanacağı tehdidinde bulundu. Hamas, 13 Şubat'ta arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini açıkladı. Bu çerçevede bugün esir takasının altıncı turunda, Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail, biri Rusya-İsrail çifte vatandaşı olan 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında, İsrail toplam 369 Filistinli esiri serbest bırakıyor.

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