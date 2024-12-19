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Arap Birliği Genel Sekreteri: Bölge En Tehlikeli Dönemini Yaşıyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, bölgedeki krizlerin karmaşık hale geldiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 19:13
Arap Birliği Genel Sekreteri: Bölge En Tehlikeli Dönemini Yaşıyor

Arap Birliği Genel Sekreteri: Bölge En Tehlikeli Dönemini Yaşıyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, bölgenin çağdaş tarihinin en tehlikeli döneminden geçtiğini vurguladı. Ebu Gayt, Mısır'ın Kahire şehrinde düzenlenen D-8 Zirvesi'nin "Gazze ve Lübnan" konulu oturumunda konuştu.

Krizlerin Karmakarışık Hale Gelmesi

Ebu Gayt, Arap coğrafyasındaki krizlerin karmaşık bir hal alarak çözümün daha da zorlaştığına dikkat çekti. Bu bağlamda, bölge tarihinin en eski sorunlarından biri olan Filistin-İsrail çekişmesi'nin önemine işaret etti.

Filistin Sorunu ve İki Devletli Çözüm

Ebu Gayt, "Bu krizin de tek bir tarifi vardır: İşgal altında acı çeken bir halkın ulusal bağımsızlık meselesidir" dedi. Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ebu Gayt, bunun tüm ülkeler tarafından benimsendiğini belirtti.

İsrail'in Saldırıları ve Uluslararası Hukuk

İsrail'in işgalinin tüm bölgeyi ve dünyayı tehlikeye soktuğunu söyleyen Ebu Gayt, "İsrail'in Gazze'deki saldırılarının kurbanları sadece Filistinliler değildir, aynı zamanda uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuktur. Bu saldırıların etkileri büyük olacaktır" ifadelerini kullandı.

Koordinasyon ve Kriz Yönetimi

Dünya genelinde yaşanan gelişmelerin çeşitli zorluklar getirdiğine dikkat çeken Ebu Gayt, "Etrafımızda yaşanan gelişmeler, benzer imkan ve hedeflere sahip ülkeler arasında koordinasyonu kaçınılmaz hale getiriyor. Çağın gereksinimlerine ayak uydurmalı ve mevcut krizlerin tünelinden çıkarak kalkınmamız için pratik politikalar oluşturmalıyız" dedi.

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