Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: 'Filistin halkı için kelimeler yetersiz'

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'tan Çarpıcı Açıklamalar

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Filistin halkının yaşadığı felaketlerin sözlerle ifade edilemeyecek kadar büyük olduğunu belirtti. Ebu Gayt, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde bu konuya dikkat çekti.

İsrail’in Niyeti Açık

Ebu Gayt, “Artık İsrail’in planı da gizli değil. Bu plan, Gazze'deki Filistin halkını yok etmek ve zorunlu ya da gönüllü göçe zorlamak üzerine kurulmuştur.” dedi. Ayrıca, İsrail hükümeti ve destekçilerinin mevcut eylemlerinin, Orta Doğu'da barış ve birlikte yaşama umutlarını yok ettiğini ifade etti.

Adalet ve Barış

Ebu Gayt, “Barış, adalet üzerine kuruludur. Zulüm, katliam ve işkence ile barış sağlanamaz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, İsrail'in hesap verebilirlikten yoksun olmasının, uluslararası hukuku ihlal etmesine olanak sağladığını dile getirdi.

Filistin Devleti İçin Umutlar Tükeniyor

Ebu Gayt, kıtanın geleceği için kritik bir konuya daha değindi: “İsrail, Filistinlilerin bağımsız bir devlet umudunu öldürmeyi hedeflemektedir. Ancak bu istekler asla gerçekleşmeyecektir.” diye vurgu yaptı.

Gazze’de Yaşam Mücadelesi

Bugün Gazze Şeridi'nde nüfusun %90’ının temel ihtiyaçlardan mahrum olduğunu hatırlatan Ebu Gayt, “Biz, merkezinde 4 Haziran 1967 sınırlarına tabi, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti isteyen bir Ortadoğu istiyoruz.” dedi.

Ateşkes Çağrısı

Ebu Gayt, Gazze ve Lübnan'da acilen ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizerek, iki devletli çözüm için sahada gerçek bir kararlılığın şart olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, 1701 sayılı kararın uygulanmasıyla, Lübnan'da güvenliğin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Daha Fazla Kan Akmasın

Gecikmenin bölgede geniş çaplı infial riskini artıracağına dikkat çeken Ebu Gayt, yeni ABD Başkanı'nın savaş bitirme sözüne sadık kalmasını umarak, bir mesaj niteliğindeki zirvenin durumu düzeltmesini beklediğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.