Arap Birliği Genel Sekreteri: Gazze'deki Savaşın Durdurulması Tüm Dünyanın Talebi

Arap Birliği Genel Sekreteri'nden Önemli Açıklama

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yürütülen savaşın durdurulmasının sadece Arap dünyasının değil, aynı zamanda tüm insanlığın temel bir talebi olduğunu ifade etti.

Kahire'deki Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı

Ebu Gayt, Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan Arap Birliği 162. Dışişleri Bakanları Konseyi’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Netanyahu'nun Savaş Politikaları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki savaş konusundaki tutumuna dikkat çeken Ebu Gayt, "Netanyahu, ateşkes anlaşması yapmaya hazır değil. Ancak, ateşkes sağlanmadığı sürece bu krizin çözülmesi mümkün değil," dedi.

Bölgesel ve Uluslararası Katılımcılar

Kahire'de düzenlenen toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Vekili Philippe Lazzarini ve BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag da katıldı.

Saldırıların Durdurulması İçin Çözüm Arayışı

Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden saldırılarına son vermek için atılması gereken adımları ele alacak.