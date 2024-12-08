Arap Birliği, İsrail'in Suriye'deki Ihraç Girişimlerini Kınadı

Arap Birliği'nden Sert Açıklama

Arap Birliği, Suriye'deki hızlı gelişmelerin büyük bir ilgiyle takip edildiğini ve İsrail'in bu durumdan faydalanarak Golan'da toprak işgal etme girişimlerini protesto ettiğini duyurdu.

Suriye'nin Durumu Önemli

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki gelişmelerin "modern tarihinin en önemli anlarından biri" olarak tanımlandığı belirtildi. Açıklamada, "İsrail'in (işgalci güç) Suriye'de yaşanan gelişmelerden yararlanarak hukuka aykırı şekilde Golan'da ek topraklar işgal etmesini ve 1974'te imzalanan ayrılma anlaşmasını feshetmesini kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bütün Suriyelilerin Birlikte Hareket Etmesi Gerekiyor

Açıklamada ayrıca, mevcut hassas dönemin tüm Suriyelilerin bu kararlılığa sahip çıkmasını gerektirdiğine vurgu yapıldı. Suriye toplumunun tüm bileşenlerinin haklarının korunması ve ulusun çıkarlarının ön planda tutulması gerektiği ifade edildi.

Uluslararası Destek Çağrısı

Bölgesel ve uluslararası istikrarın sağlanması için tüm taraflara çağrıda bulunularak, "Suriyelilerin daha geniş ufuklara doğru ilerlemesini sağlamak ve bu geçiş dönemini aşmak için her türlü yaptırımın kaldırılması" gerektiği vurgulandı. Arap Birliği, Suriye'nin bu süreci güvenli bir şekilde aşıncaya kadar destekleyeceklerini de belirtti.