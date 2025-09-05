Arap Birliği: İsrail'in Suriye ve Lübnan'a Yönelik Saldırılarını Reddediyoruz

Arap Birliği İsrail'in Suriye ve Lübnan'a Yönelik Saldırılarını Reddetti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başkanlığında dün Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği Genel Sekreterliğinde düzenlenen Arap Birliği 164. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında alınan kararlar ve tavsiyeler MENA haber ajansında yayımlandı.

Suriye'ye destek ve saldırıların kınanması

Toplantıda Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve istikrarı desteklendi; haklarının ihlal edilmesi ve ulusal güvenliğini baltalama girişimleri reddedildi. Konsey, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan saldırılarını sert bir dille kınadı ve bu uygulamaları Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

Ayrıca uluslararası toplumdan, Suriye'nin birliğini ve tam egemenliğini güçlendirecek ve Suriyeli mültecilerin evlerine güvenli ve onurlu bir şekilde dönmelerine katkı sağlayacak kapsamlı yeniden inşa planlarına destek olma çağrısı yapıldı.

Lübnan'a destek ve silahların toplanması kararı

Toplantıda Lübnan'ın egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü vurgulandı. Konsey, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik tekrarlanan saldırılarını kınadı ve bu saldırıların Lübnan'ın egemenliğinin yanı sıra uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın açık ihlali olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası topluma, devam eden ihlalleri durdurmak ve artan İsrail tehditleri karşısında Lübnan'a destek olmak için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı. Ayrıca toplantıda, Lübnan hükümetinin ülkedeki silahların devletin tekelinde toplanması kararının desteklendiği bildirildi.

Deniz güvenliği ve enerji hatlarının korunması

Konsey ayrıca Basra Körfezi, Umman Denizi ve Arap Denizi'nde deniz seyrüseferinin emniyet ve güvenliğinin sağlanması ve enerji tedarik hatlarının güvence altına alınması çağrısında bulundu.

Toplantı kararları MENA haber ajansında yayımlanarak Arap ülkelerinin bölgedeki gerginliklere karşı ortak tutumunu bir kez daha gündeme taşıdı.