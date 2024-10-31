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Arap Birliği'nden İsrail'e Tepki: UNRWA'nın Yasa Dışı Kapatılmasına Karşı Çıktı

Arap Birliği, İsrail'in UNRWA'yı kapatma kararına karşı BM'den tepki göstermesini istedi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 23:48
Arap Birliği'nden İsrail'e Tepki: UNRWA'nın Yasa Dışı Kapatılmasına Karşı Çıktı

Arap Birliği'nden İsrail'in UNRWA Kararına Tepki

Arap Birliği, İsrail Meclisi'nin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile ilgili verdiği karara karşı BM'den bir tepki bekliyor.

Olağanüstü Toplantı Gerçekleştirildi

Ürdün'ün talebi doğrultusunda Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği Genel Merkezinde düzenlenen olağanüstü toplantıda, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında UNRWA'nın faaliyetlerini durdurma kararını incelemek üzere toplandı. Toplantının ardından yayımlanan bildiride, BM'den bu yasaya karşı çıkılması talep edildi.

BM Temsilcilerinden Destek İstendi

Bildiride, Arap ülkelerinin BM temsilcilerinin, UNRWA'nın kurulmasına dair karar almış olan BM Genel Kurulu'ndan özel bir oturum talep etmeleri ve dost ülkelerin büyükelçileriyle koordinasyon sağlamaları gerektiği belirtildi. Ayrıca, Arap Parlamentosu ve diğer uluslararası kuruluşların da bu yasaya karşı baskı yapmaları gerektiği vurgulandı.

UNRWA'nın Sürdürülebilirliğine Vurgu

Filistinli mültecilerin sorunları çözülene kadar UNRWA'nın rolünün vazgeçilemez olduğu ifade edilen bildiride, ajansın faaliyetlerine devam edebilmesi için gerekli siyasi ve mali desteğin sürdürülmesi gerektiği dile getirildi. İsrail Meclisi'nin, UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylaması kınandı ve bunun, ajansa yönelik sistematik bir hedef alma kampanyasının devamı olduğu kaydedildi. Son olarak, işgalci güçlerin aldığı kararların BM tarafından belirlenen Filistinli mültecilerin geri dönüş ve tazminat haklarını geçersiz kılmayacağı belirtildi.

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