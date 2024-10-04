Arap Birliği'nden Lübnan'a Acil Yardım Çağrısı

Arap Birliği'nden Lübnan İçin Acil Yardım Çağrısı

Arap Birliği, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı toplantıda, derhal saldırıların durdurulması ve acil yardım yapılması gerektiğini açıkladı.

Irak'ın çağrısı üzerine, Mısır'ın Kahire kentindeki genel merkezde düzenlenen toplantıda, bu saldırıların ciddi bir şekilde kınandığı aktarıldı. Açıklamada, "Bu saldırıların bir an önce durdurulması gerektiğini vurguluyoruz, çünkü devam etmesi halinde tehlikeleri büyüyebilir." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası Hukuka Aykırılık

Arap Birliği, "Lübnan sınırları içinde gerçekleştirilen her türlü saldırı veya işgal, Arap ulusal güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturur" uyarısında bulunarak, bu tür eylemlerin uluslararası anlaşmalara ve hukuka açıkça aykırı olduğunu belirtti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının uluslararası düzeyde yargılanmasını talep eden Arap Birliği, Arap ülkeleri ve dost ülkelerden Lübnan'a acil yardım yapılması konusunda çağrıda bulundu.

İsrail-Lübnan Çatışmaları ve İnsan Kaybı

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile çatışmalarına devam etmekte ve 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerine, Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırıları düzenlemektedir. Lübnan makamlarının verilerine göre, 17 Eylül'den beri toplamda 1411 kişi, bunlar arasında 104 çocuk ve 194 kadın yer almaktadır.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra, Hizbullah'a ait hedeflere karşılık veren İsrail, özellikle ordu üslerini hedef almakta ve büyük hasar bildirilmemektedir.

İsrail bombardımanları nedeniyle ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu; başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelere göç dalgaları sürerken, on binlerce kişinin Suriye'ye yöneldiği kaydediliyor.