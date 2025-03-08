Arap Birliği'nden Suriye'deki Güvenlik Güçlerine Yönelik Saldırıya Sert Tepki

Arap Birliği, Suriye'deki güvenlik güçlerine yönelik saldırıları ve dış müdahaleleri kınadı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 19:27
Arap Birliği'nden Suriye'deki Güvenlik Güçlerine Yönelik Saldırıya Sert Tepki

Arap Birliği, Suriye'de devrik rejimin yasa dışı unsurlarının güvenlik güçlerini hedef alan saldırısını ve sivil barışı tehdit eden dış müdahaleleri kınadı.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin sahil bölgesinde emniyetle ilgili yaşanan gelişmeler ve çatışmalar büyük bir endişeyle takip ediliyor. Açıklamada, güvenlik güçlerinin hedef alınmasının yanı sıra sivil barışı tehdit eden ve Suriye'nin mevcut aşamada karşılaştığı zorlukları daha da derinleştirmeyi amaçlayan her tür dış müdahalenin kınandığı belirtildi.

Ayrıca, Suriye'yi istikrarsızlaştırma planlarını boşa çıkaracak ve istikrarı ile sivil barışı güçlendirecek politikalar üzerine yoğunlaşılması gerektiği vurgulandı.

- Lazkiye ve Çevresindeki Olaylar

Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik arama tarama faaliyetleri genişletiliyor. Suriye ordusu, Lazkiye'nin Ceble ilçesindeki sıcak noktalara top ve tank sevk ederken, ilçede devrik rejim güçleriyle çatışmalar sürmekte.

Devrik rejim güçlerinin, dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te meydanlarda toplanan binlerce kişi, güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı protesto etti.

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