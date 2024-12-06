Arap Birliği Suriye Konulu Acil Toplantıyı Erteledi

Arap Birliği, Suriye Toplantısını Erteledi

Arap Birliği, Suriye'deki durumu değerlendirmek üzere pazar günü yapılması planlanan Arap dışişleri bakanları acil toplantısını ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

Birlik tarafından yapılan basın açıklamasına göre, pazar günü Suriye ve Filistin konularını kapsayan toplantı, başka bir tarihe kaydırıldı. Mısır'ın resmi haber ajansı MENA da bu konuda bilgi vererek, Arap Birliği Genel Sekreterliği merkezinde planlanan toplantının tarihinin değiştiğini duyurdu.

Söz konusu toplantı, Suriye'deki mevcut durumu ve İsrail'in Gazze Şeridi ve Filistin topraklarına yönelik saldırılarını görüşmek amacıyla Suriye ve Filistin'in ortak talebi üzerine organize edilmişti.

Suriye'deki Gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım'da Halep merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün İdlib genelinde de hakimiyet sağlamıştı.

Rejim karşıtı gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almayı başardı. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştır.