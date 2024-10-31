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Arap Birliği UNRWA Üzerine Olağanüstü Toplanıyor

Arap Birliği, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerine son verme kararını görüşmek için olağanüstü toplantı düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 02:37
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 02:37
Arap Birliği UNRWA Üzerine Olağanüstü Toplanıyor

Arap Birliği Olağanüstü Topluyor

Arap Birliği, İsrail Meclisi'nin (Knesset) Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile ilgili faaliyetlerine son verme kararına tepki göstermeyi amaçlayan olağanüstü bir toplantı düzenleyecek. Kahire'de Toplanıyor

Bu olağanüstü toplantı, Mısır’ın başkenti Kahire'de, daimi delegelerin katılımıyla gerçekleşecek. Toplantının yapılmasına, Ürdün’ün talebi üzerine karar verildi. Yemen'in başkanlık edeceği toplantıda, "İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamasına tepkileri tartışmak" amacı güdülüyor. ACİL TOPLANTI İHTİYACI

Ürdün, 29 Ekim tarihinde Filistinli mültecilere yardım sağlayan UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini içeren yasa tasarısının onaylanmasının ardından, Arap Birliği'ni acil toplantıya çağırmıştı.

UNRWA'nın Durumu

UNRWA, milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan bir ajans olarak, İsrail'in hedef aldı haliyle zor günler geçiriyor. 7 Ekim 2023’te başlayarak Gazze Şeridi'ne gerçekleştirilen saldırılar sırasında, Tel Aviv yönetimi UNRWA'ya karşı bir karalama kampanyasını da başlatmıştı. Bu süreçte, UNRWA'nın yalnızca Gazze'de 12 bin çalışanının bulunduğu belirtildi ve 14 çalışanının da "saldırılara katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiği öne sürüldü. İnsan Hakları ve Sosyal Hizmetler Üzerindeki Etki

Filistinli mültecilere destek veren UNRWA, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve ayrıca Lübnan ile Ürdün'de 30 bin civarında Filistinli çalışanıyla sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler alanlarında faaliyet göstermektedir. Ancak İsrail yönetimi, bu ajansın itibarını sarsma ve kapatılması yönünde girişimlerini sürdürüyor.

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