Arap Birliği ve KİK, Trump'ın Gazze Planını Kesinlikle Reddetti

Arap Birliği, KİK ve Arap Parlamentosu Trump'ın Gazze Planını Reddetti

Arap Birliği, Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK), Arap Parlamentosu ve Yemen’deki Husiler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı kararlı bir duruş sergiledi. Yapılan ortak yazılı açıklamada, bu planın uluslararası hukuku ihlal ettiğine ve uluslararası toplum tarafından kesin bir şekilde reddedildiğine vurgu yapıldı.

Filistinlilerin Yerinden Edilmesi Senaryosuna Hayır

Açıklamada, Trump'ın önerisinin Filistinlilerin yerinden edilmesini teşvik ettiğine dikkat çekilerek, bu tür bir planın istikrarsızlığa yol açacağı belirtildi. Ayrıca, bu planın iki devletli çözüme ulaşılmasına katkıda bulunmadığı ifade edildi.

Arap Parlamentosu'ndan Sert Tepki

Arap Parlamentosu Başkanı Muhammed Ahmed el-Yemahi, Trump’ın Gazze'deki Filistin halkını zorla yerinden etme çabasını categorically reddettiklerini belirterek, bu tür eylemlerin insanlığa karşı suç sayılacağını vurguladı. Yemahi, Trump'ın açıklamalarının barış süreçlerine zarar verdiğini ve bölgedeki gerilimi artırdığını öne sürdü.

KİK ve Temel İlkeler

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Filistin davasında tek taraflı eylemleri reddettiklerini belirterek, konseyin Filistin halkının haklarını desteklediğinin altını çizdi. Budeyvi, mültecilerin geri dönüş hakkının sağlanması konusundaki kararlılıklarını yeniden ifade etti.

Yemen'deki Husiler ve Ortak Tepkileri

Yemen’deki İran destekli Husiler de Trump’ın planını kınadı; Filistinlilerin haklarının ihlal edildiğini ve bu durumu Arap ve İslam dünyasına yönelik bir saldırı olarak değerlendirdiklerini belirttiler.

Trump'ın Gazze'yi Devralma Plânı

Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Gazze'yi devralacaklarını ve Filistinlilerin bölgeden zorla çıkarılmasının daha iyi olduğunu savundu. Trump, Gazze'nin zarara uğramış alanlarını yeniden destekleme vaadinde bulundu.