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Arap Diplomatlar Çin'e Orta Doğu'da Barış İçin Daha Aktif Rol Çağrısında Bulundu

Arap diplomatlar, Çin'in Orta Doğu'daki gerilimi azaltmak için daha etkin olmasını istiyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 18:00
Arap Diplomatlar Çin'e Orta Doğu'da Barış İçin Daha Aktif Rol Çağrısında Bulundu

Arap Diplomatlardan Çin'e Barış İçin Çağrı

Çin'de görev yapan Arap diplomatlar, Pekin yönetimine Orta Doğu'daki gerilimin düşürülmesi ve barışa yönelik çabalar için daha etkin bir rol üstlenme çağrısında bulundu.

Toplantıda Öne Çıkanlar

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Yi, Pekin'de görevli 20 Arap ülkesinin büyükelçileri ile bir araya geldi. Büyükelçiler, Orta Doğu'daki durumun hızla değiştiğini ve insanların acı çektiğini belirterek, Çin'den gerilimi azaltmak için daha aktif bir rol oynamasını beklediklerini ifade etti.

Vang Yi'den Önemli Mesajlar

Bakan Vang, Orta Doğu halklarına ait olan bu bölgenin büyük güçlerin mücadele alanı olmaması gerektiğini vurguladı. Filistin sorununda kapsamlı bir ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki İsrail askerlerinin çekilmesi çağrısında bulunan Vang, aynı zamanda iki devletli çözüme olan ihtiyaç üzerinde durdu.

Vang, Suriye'de tüm tarafların, ülkenin ve halkın uzun dönemli çıkarlarını gözetmesi, açık ve kapsayıcı bir siyasal süreci hayata geçirerek terörizmin yeniden ortaya çıkmasını önlemesi gerektiğini belirtti.

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