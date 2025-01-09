Arap Dünyası, Lübnan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Kutladı

Arap Dünyasından Joseph Avn'a Destek

Arap ülkeleri, örgütleri ve hareketleri, Joseph Avn'ın Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçilmesini coşkuyla kutladı. Suudi Arabistan haber ajansı SPA tarafından bildirilen habere göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Avn'a cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferi ve anayasa yemini etmesi sebebiyle tebrik telgrafı gönderdi.

Suudi Arabistan

Kral Selman, gönderdiği mesajda içten tebriklerini ve başarı dileklerini iletti. Ayrıca, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da Cumhurbaşkanı Avn'a bir tebrik telgrafı gönderdi.

Katar

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Joseph Avn'ı tebrik eden bir mesaj paylaştı. Şeyh Temim, bu adımın Lübnan için yeni bir istikrar ve refah döneminin başlangıcını temsil etmesini umduğunu ifade etti.

Ürdün

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Avn'ı tebrik ederek, Ürdün'ün Lübnan'ın güvenliği ve istikrarına verdiği desteği yineledi.

Filistin

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Avn'ı kutlayarak başarılar diledi.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığı, Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı ve bu önemli adımın Lübnan'daki siyasi istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Yemen

Yemen Dışişleri Bakanı Reşad el-Alimi, Avn'a tebrik mesajı göndererek, başarı ve Lübnan halkı için istikrar temennisinde bulundu.

Mısır ve Cezayir

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Avn'ı telefonla arayarak tebrik etti. Buna ek olarak, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Avn'ın başarısını tebrik eden bir mesaj gönderdi.

Arap Birliği ve Arap Parlamentosu

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avn'ı tebrik ederek Lübnan halkı için barış ve refah dileğinde bulundu. Arap Parlamentosu Başkanı Muhammed Ahmed el-Yemmahi de Avn'ın başarılarının Lübnan'ın geleceği için yeni bir sayfa açacağını belirtti.

Körfez İşbirliği Konseyi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Avn'ın seçilmesinin Lübnan'da güvenlik ve barışın yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Hamas

Hamas da Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Lübnan halkını tebrik etti ve ülkenin ilerlemesi için dileklerde bulundu.

Joseph Avn, Lübnan'daki iki yılı aşkın cumhurbaşkanlığı boşluğunun ardından yapılan Meclis oturumunun ikinci turunda Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir.