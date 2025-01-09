Arap Dünyası, Lübnan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Kutladı

Arap ülkeleri, Joseph Avn'ın Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 23:38
Arap Dünyası, Lübnan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Kutladı

Arap Dünyasından Joseph Avn'a Destek

Arap ülkeleri, örgütleri ve hareketleri, Joseph Avn'ın Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçilmesini coşkuyla kutladı. Suudi Arabistan haber ajansı SPA tarafından bildirilen habere göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Avn'a cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferi ve anayasa yemini etmesi sebebiyle tebrik telgrafı gönderdi.

Suudi Arabistan

Kral Selman, gönderdiği mesajda içten tebriklerini ve başarı dileklerini iletti. Ayrıca, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da Cumhurbaşkanı Avn'a bir tebrik telgrafı gönderdi.

Katar

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Joseph Avn'ı tebrik eden bir mesaj paylaştı. Şeyh Temim, bu adımın Lübnan için yeni bir istikrar ve refah döneminin başlangıcını temsil etmesini umduğunu ifade etti.

Ürdün

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Avn'ı tebrik ederek, Ürdün'ün Lübnan'ın güvenliği ve istikrarına verdiği desteği yineledi.

Filistin

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Avn'ı kutlayarak başarılar diledi.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığı, Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı ve bu önemli adımın Lübnan'daki siyasi istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Yemen

Yemen Dışişleri Bakanı Reşad el-Alimi, Avn'a tebrik mesajı göndererek, başarı ve Lübnan halkı için istikrar temennisinde bulundu.

Mısır ve Cezayir

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Avn'ı telefonla arayarak tebrik etti. Buna ek olarak, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Avn'ın başarısını tebrik eden bir mesaj gönderdi.

Arap Birliği ve Arap Parlamentosu

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avn'ı tebrik ederek Lübnan halkı için barış ve refah dileğinde bulundu. Arap Parlamentosu Başkanı Muhammed Ahmed el-Yemmahi de Avn'ın başarılarının Lübnan'ın geleceği için yeni bir sayfa açacağını belirtti.

Körfez İşbirliği Konseyi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Avn'ın seçilmesinin Lübnan'da güvenlik ve barışın yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Hamas

Hamas da Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Lübnan halkını tebrik etti ve ülkenin ilerlemesi için dileklerde bulundu.

Joseph Avn, Lübnan'daki iki yılı aşkın cumhurbaşkanlığı boşluğunun ardından yapılan Meclis oturumunun ikinci turunda Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Los Angeles'taki Yangınlara İtfaiyeden Küçük Su Çantası Taktikleri
2
Ömer Çelik'ten Ahmet İyimaya İçin Taziye Mesajı
3
Eski Milletvekili Ahmet İyimaya Hayatını Kaybetti
4
Libya Başbakanı Dibeybe’den Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’a Tebrik
5
Almanya'da İki Sendika, Sosyal Medya Platformu X'ten Ayrılma Kararı Aldı
6
Elon Musk ile Alice Weidel Arasındaki İslam Karşıtı Tartışma Canlı Yayında Gündem Oldu
7
Arap Dünyası, Lübnan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Kutladı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak