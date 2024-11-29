Arap Dünyasından Filistin Dayanışma Günü'nde Gazze İçin Soykırımı Durdurma Çağrısı

Arap Dünyası'ndan Filistin İçin Acil Çağrı

Katar, Umman, Mısır, Tunus ve Arap Parlamentosu, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptıkları açıklamada, Gazze Şeridi'nde bir yılı aşkın süredir devam eden İsrail soykırımına son verilmesi ve bir Filistin devletinin kurulması yönünde çağrıda bulundu.

Tarihi Arka Plan

Birleşmiş Milletler (BM), 29 Kasım 1947'de Filistin devletinin ikiye bölünmesine karar vermiş ve daha sonra 1977 ve 1979'da bu tarihi günün Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü olarak kutlanmasına karar vererek doktrin haline getirmiştir. Bu tarih, Filistin için hem "bölünme" hem de "dayanışma" günü anlamını taşımaktadır.

Filistin Devletinin Önemi

Katar Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Katar'ın Filistin halkının haklarını destekleme konusundaki kararlı tutumunu sürdüreceğini ifade etti. Açıklamada, Gazze dahil olmak üzere Filistin halkının acılarına son verilmesi ve en önemlisi 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerekliliği vurgulandı.

Umman ve Mısır’dan Destek

Umman Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Umman'ın Filistin halkının özgürlük, adalet ve barışa ulaşma hakkına güçlü destek verdiği belirtildi. Mısır Dışişleri Bakanlığı ise hazırladığı açıklamada, Mısır'ın Filistin halkıyla tam dayanışmasını sürdürdüğünü ve İsrail'in uluslararası kamuoyunu hiçe sayan sistematik ihlalleri karşısında Filistin halkının kararlılığını selamladığını aktardı.

İnsani Yardım ve Ateşkes Çağrısı

Tüm bu açıklamalarda, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların tam ve koşulsuz olarak bölgeye girişinin sağlanması gerektiği ifade edildi. Mısır, aynı zamanda 2 Aralık'ta uluslararası bir bakanlar konferansı düzenleyerek, Filistin halkına insani yardım sağlamak için uluslararası desteği harekete geçirmeyi amaçladığını duyurdu.

Uluslararası Toplumdan Beklentiler

Tunus Dışişleri Bakanlığı ise, uluslararası toplumun Gazze’deki soykırımı durdurma konusundaki başarısızlığını kınadı. Açıklamada, Filistin halkının yalnızca dayanışma ve sempatiye değil, aynı zamanda çalınan kendi kaderini tayin hakkını geri kazanmaya ve işgale son verilmesine ihtiyacının olduğu vurgulandı.

Arap Parlamentosu, uluslararası topluma ve dünya ülkelerine Filistin halkının acılarının sona ermesi için pratik ve ciddi adımlar atma çağrısında bulundu. Açıklamada, Filistin sorununa çözüm bulunmadan bölgede güvenlik ve barışın sağlanamayacağı belirtildi.

Ayrıca, Arap Parlamentosu'nun Filistin halkıyla tam dayanışma içinde olduğu ve Filistin davasını tasfiye etmeyi veya Filistin halkının haklarını baltalamayı amaçlayan tüm proje ve planlara karşı durduğu vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.