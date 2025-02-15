Arap Halkları Zirvesi'nde Trump'ın Gazze Planı Reddedildi

Arap Halkları Zirvesi'nde Trump'ın Planı Reddedildi

Arap dünyasından siyasetçiler, düşünürler ve hukukçuların katılımıyla gerçekleştirilen Arap Halkları Zirvesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planı, "Filistin satılık değildir" vurgusuyla reddedildi.

Trump'ın Gazze Planının Tehlikeleri Anlatıldı

Arap Konseyi isimli sivil toplum kuruluşu, çevrim içi olarak "Balfour Deklarasyonundan Trump Deklarasyonuna: Filistin Satılık Değildir" başlığıyla zirveyi düzenledi. Yoğun katılımın olduğu zirvenin sonuç bildirisinde, Trump'ın Gazze planının tehlikeleri detaylı bir şekilde aktarıldı. Bildiriye göre, Trump'ın yeniden inşa bahanesiyle Gazze'de Filistin varlığını ortadan kaldırmayı amaçladığı ifade edildi. Ayrıca, ABD planlarının Gazze ile sınırlı kalmadığı ve işgal altındaki Batı Şeria'ya kadar uzandığı belirtildi.

Direnişin Meşruiyeti Vurgulandı

Bildiride, 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmaların, Filistin'in işgal edilmesi, topraklarının gasp edilmesi ve Filistin halkının yerinden edilmesiyle başladığı vurgulandı. Filistin halkının direnişinin, işgal altındaki halklar için meşru bir hak olduğu ifade edildi.

Arap Ülkelerine Çağrı

Zirvede, Arap ülkelerine seslenilerek, İsrail ile normalleşmenin durdurulması, Filistin halkının desteklenmesi ve maddi ve siyasi destek sağlanması talep edildi. Bildiride, "Filistin meselesi Arapların birinci meselesi olmaya devam edecek ve Arap halkları, Filistin halkının hakları pahasına dayatılan hiçbir çözümü kabul etmeyecektir. Filistin satılık değildir bundan sonra da asla olmayacaktır." denildi.

Katılımcılardan Sert Eleştiriler

Zirvenin katılımcıları, Trump'ın planını uluslararası kanunlara ve Birleşmiş Milletler kararlarına meydan okuyan bir suç olarak tanımladı. Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Trump'ın Gazze planının "saçma" olduğunu belirtti. "Direnişten başka seçeneğimiz yok" diyerek, Gazze ve Batı Şeria'daki direnişe destek olmanın herkesin görevi olduğunu ifade etti.

Yeni Bir Nekbe Tehdidi

Bahreynli eski parlamenter Cevad Feyruz, 1948 ve 1967 yıllarında Filistin halkının sürgün edildiğini hatırlatarak, "Bugün yeni bir Nekbe ile karşı karşıyayız. Bu haksızlıkla mücadele etmek için tüm meşru uluslararası imkanları harekete geçirmemiz gerekiyor" dedi.

Trump'ın Etnik Temizlik Komplosu

Eski Fas Başbakanı Saadeddin el-Osmani, Trump'ın açıklamalarının "saçma ve hukuksuz" olduğunu belirtirken, bunun Filistin halkına karşı bir etnik temizlik anlamına geldiğini vurguladı.

Trump'ın Gazze'yi Devralma Planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'ni devralacaklarını belirtmişti. Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesinin daha iyi olacağını savunmuştu.