Arap İslam Zirvesi'nden Gazze'ye Sert Kınama

Arap İslam Ortak Olağanüstü Zirvesi'nden Önemli Açıklama

Gazze konulu Arap İslam Ortak Olağanüstü Zirvesi tarafından görevlendirilen Bakanlar Komitesi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları ve yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açan bombalamaları sert bir şekilde kınadı.

Saldırılar ve İnsani Durum

Bakanlar Komitesinin yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve silahsız sivillerin yaşadığı bölgeleri doğrudan bombalaması" açık bir kınama ile karşılandı. Saldırıların, Gazze'deki ateşkes anlaşmalarını ihlal ettiği vurgulandı.

Ayrıca, bu saldırıların Birleşmiş Milletler (BM) kararları, uluslararası tüzükler ve insani hukuk normlarına aykırı olduğu belirtildi. Açıklamada, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştiren bu tür eylemlerin, bölgenin güvenlik ve istikrarına ciddi tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, uluslararası toplumdan ahlaki ve hukuki sorumluluklarını üstlenmesi istendi. İsrail’in saldırganlıklarına son vermesi, BM kararlarına ve uluslararası hukuka riayet etmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Gazze'nin elektrik arzının yeniden sağlanması için gerekli baskının yapılması talep edildi.

İnsani Yardım ve Çatışmaların Önlenmesi

Bakanlar Komitesi, Gazze'ye sürekli ve genişletilmiş insani yardımların sağlanması için tüm geçişlerin açılması adına derhal müdahale edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması ve çatışmaların sona erdirilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, BM kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde iki devletli çözüm ile Filistin davasının adil bir biçimde çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Filistin halkının meşru haklarının korunması, 1967 sınırları içinde bağımsız bir Filistin devleti kurulması ve başkentinin Doğu Kudüs olması gerektiği bir kez daha vurgulandı.

Bu komitede, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Başbakanlık, Katar, Bahreyn, Türkiye, Endonezya, Nijerya ve Filistin dışişleri bakanları yer alıyor. İlaveten, Arap Birliği Genel Sekreteri ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri de komitlenin içerisinde bulunmaktadır.