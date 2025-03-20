Arap İslam Zirvesi'nden Gazze'ye Sert Kınama

Arap İslam Ortak Olağanüstü Zirvesi tarafından oluşturulan Bakanlar Komitesi, Gazze'deki İsrail saldırılarını kınadı ve insani durumu ele aldı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 22:22
Arap İslam Zirvesi'nden Gazze'ye Sert Kınama

Arap İslam Ortak Olağanüstü Zirvesi'nden Önemli Açıklama

Gazze konulu Arap İslam Ortak Olağanüstü Zirvesi tarafından görevlendirilen Bakanlar Komitesi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları ve yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açan bombalamaları sert bir şekilde kınadı.

Saldırılar ve İnsani Durum

Bakanlar Komitesinin yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve silahsız sivillerin yaşadığı bölgeleri doğrudan bombalaması" açık bir kınama ile karşılandı. Saldırıların, Gazze'deki ateşkes anlaşmalarını ihlal ettiği vurgulandı.

Ayrıca, bu saldırıların Birleşmiş Milletler (BM) kararları, uluslararası tüzükler ve insani hukuk normlarına aykırı olduğu belirtildi. Açıklamada, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştiren bu tür eylemlerin, bölgenin güvenlik ve istikrarına ciddi tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, uluslararası toplumdan ahlaki ve hukuki sorumluluklarını üstlenmesi istendi. İsrail’in saldırganlıklarına son vermesi, BM kararlarına ve uluslararası hukuka riayet etmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Gazze'nin elektrik arzının yeniden sağlanması için gerekli baskının yapılması talep edildi.

İnsani Yardım ve Çatışmaların Önlenmesi

Bakanlar Komitesi, Gazze'ye sürekli ve genişletilmiş insani yardımların sağlanması için tüm geçişlerin açılması adına derhal müdahale edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması ve çatışmaların sona erdirilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, BM kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde iki devletli çözüm ile Filistin davasının adil bir biçimde çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Filistin halkının meşru haklarının korunması, 1967 sınırları içinde bağımsız bir Filistin devleti kurulması ve başkentinin Doğu Kudüs olması gerektiği bir kez daha vurgulandı.

Bu komitede, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Başbakanlık, Katar, Bahreyn, Türkiye, Endonezya, Nijerya ve Filistin dışişleri bakanları yer alıyor. İlaveten, Arap Birliği Genel Sekreteri ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri de komitlenin içerisinde bulunmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vakıf Temsilcileri İftarda Buluştu: İyilik ve Dayanışma Vurgusu
2
Bursa İnegöl'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
3
Bakan Göktaş, Merkez Teşkilat Çalışanlarıyla İftar Yaptı
4
Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor
5
Kocaeli Kartepe'de Kumar Oynayan 7 Kişiye 64.729 TL Ceza
6
Türkiye, Pakistan ve Arakan'a Ramazan Yardımı Gönderdi
7
Şırnak Valisi Birol Ekici, TPAO Çalışanlarıyla İftarda Buluştu

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!