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Arap Ülkeleri, Gazze'deki Filistinlileri Sürgün Planına Karşı Ortak Mesaj Gönderecek

Arap ülkeleri, Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin sürgün planına karşı ortak tutum sergileyecek ve ABD Dışişleri Bakanı'na mesaj iletecek.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:32
Arap Ülkeleri, Gazze'deki Filistinlileri Sürgün Planına Karşı Ortak Mesaj Gönderecek

Arap Ülkeleri'nden Gazze'deki Filistinlilere Destek Mesajı

Arap ülkeleri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin sürgün edilmesi fikrine karşı ortak bir tutum belirleyecekler. Bu gelişme, İsrail devlet televizyonu KAN tarafından duyuruldu.

Gazze'nin Yeniden İnşası ve Filistinlilerin Durumu

Arap ülkeleri, başta Ürdün ve Mısır olmak üzere diğer Arap ülkelerine Filistinlilerin sürgün edilmesi planına karşı alternatif çözümler üretmeye çalışıyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap dışişleri bakanları toplantısında, bu konuda geniş ve birleşik bir Arap cephesi oluşturulması için hızlı adımlar atılması kararlaştırıldı.

Arap ülkeleri, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası süreci başladığında bölgedeki Filistinlilerin durumunu iyileştirmek için acil önlemler almayı hedefliyor. Ayrıca, Mısır, Birleşmiş Milletler ile işbirliği yaparak Gazze'nin yeniden inşası için Kahire'de uluslararası bir konferans düzenlemeyi planlıyor.

Trump'ın Sürgün Fikri Tepki Çekti

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin, daha önce sıklıkla gündeme gelen şekilde, başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesini önerdi. Trump, Gazze'nin temizlenmesi amacıyla bu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesini ve bu kişilerin 'farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi' gerektiğini ifade etti. Bu durumun geçici veya uzun süreli olabileceğini vurguladı.

Trump'ın bu teklifine dünya genelinden tepkiler gelirken, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Filistin, Kahire'deki zirvede Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sürgün edilmesi planını reddettiklerini duyurdular.

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