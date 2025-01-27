Arap Ülkeleri, Trump'ın Filistinlilerin Sürgününe Sert Tepki Gösterdi

Arap Ülkelerinden Trump'a Sert Yanıt

Arap ülkeleri ve kurumları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır ve Ürdün'e sürülmesi yönündeki önerisine güçlü bir tepki gösterdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Açıklamaları

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Filistin davasının tasfiyesine yönelik tüm geçici ve uzun vadeli planları kınadığını duyurdu. İİT, uluslararası toplumu iki devletli çözümün uygulanması konusunda sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı. Bu çözüm, İsrail’in işgal ve sömürge yerleşimlerini sona erdirmesini ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanmasını gerektirmektedir.

Mısır ve Ürdün'den Gelen Tepkiler

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Filistin halkının haklarına yapılan müdahalelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Açıklamada, bu tür müdahalelerin bölgedeki istikrarı tehdit ettiği belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de, Ürdün'ün sürgünü reddetme ilkesinin değişmez bir durum olduğunu ifade etti ve "Filistin meselesinin çözümünün Filistin'de olması gerektiğini" dile getirdi.

Arap Birliği'nden Destek

Arap Birliği, Filistin halkını topraklarından koparma girişimlerinin geçmişte başarısız olduğunu ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı. Ayrıca, zorla topraklarından sürülen insanların bu şekilde etnik temizlikle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Trump'ın Sözleri

Trump, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi Arap ülkelerine yerleştirilmesi fikrini ortaya atarak bu sürecin "temizleme" amacı taşıdığını ifade etmişti. Trump, sürgünün geçici veya uzun vadeli olabileceğini belirtmişti.