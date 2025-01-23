Arap Ülkeleri ve İİT'den İsrail'in Batı Şeria Saldırılarına Sert Tepki

Arap Ülkeleri ve İİT, İsrail'in Cenin Saldırılarını Kınıyor

Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 3 gündür sürdürdüğü saldırıları kınadı. Yapılan ortak açıklamada, Filistin halkına karşı işlenen suçların yanıt bulması için Tel Aviv yönetiminden hesap sorulması gerektiği vurgulandı.

Suudi Arabistan'dan Sert Mesaj

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, "İşgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanırken, uluslararası toplumu da İsrail'in uluslararası hukuka yönelik ihlallerini durdurması için müdahaleye davet etti. Açıklamada, bu saldırıların, Filistin topraklarında savaşın ve kaosun yeniden başlamasına yol açabileceği belirtildi.

Kuveyt ve Ürdün'den Tepkiler

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, bu saldırıları kınadı ve İsrail'in hesap vermeden uluslararası hukuku ihlal etmesinin bölgesel güvenlik için tehdit oluşturduğunu vurguladı. Ürdün Dışişleri de benzer bir açıklama yaparak, söz konusu saldırıların uluslararası hukuku ihlal etmekte olduğunu ifade etti. Ürdün, uluslararası toplumu bu saldırıları durdurması için çağrıda bulundu.

İİT'den Uluslararası Topluma Çağrı

İslam İşbirliği Teşkilatı da, İsrail'in Cenin'deki saldırılarını şiddetle kınıyor ve bu tür eylemlerin Filistin halkına karşı savaş suçlarının uzantısı olduğunu belirtiyor. İİT, uluslararası toplumu, Kudüs de dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki İsrail terörünü durdurmaya davet etti.

Cenin Saldırılarında Can Kaybı ve Yaralanmalar

İsrail ordusunun Cenin'e yönelik saldırıları sonucunda 12 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Saldırılar sırasında bölgedeki alt yapıya da zarar verildi; su, elektrik ve iletişim hatları kesintiye uğradı. Ayrıca, evlerin yıkılması ve bölgedeki huzursuz ortam dikkat çekiyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısı 14 bin 300'ü geçti. Bu süreçte, 873 Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 6 bin 700 kişi de yaralanmaktadır.