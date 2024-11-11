Arap Ülkeleri ve KİK'ten Yemen'deki Saldırıya Sert Kınama

Arap Ülkeleri ve KİK, Yemen'deki Terör Saldırısını Kınadı

Arap ülkeleri ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Yemen'in doğusundaki Hadramut ilinin Seyun kentinde bulunan askeri kampa düzenlenen ve Suudi Arabistanlı 2 askerin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı en sert şekilde kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Ürdün, Yemen ve KİK'ten gelen açıklamalarda saldırının kınanması ön plandaydı. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, bu durumu "hain bir terör saldırısı" olarak tanımlayarak, saldırganın Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu temsilcilerini lekeleyemeyeceğini ifade etti.

İlgili açıklamalar arasında BAE Dışişleri Bakanlığı’nın, Seyun'daki koalisyon güçleri kampına yönelik saldırıyı "şiddetle kınadığını" belirtti. Açıklamada, "BAE, güvenlik ve istikrarı tehdit eden bu tür terör eylemlerine karşı güçlü bir duruş sergilemektedir," ifadeleri yer aldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a olan desteğini dile getirirken Ürdün Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı en güçlü ifadelerle kınadı. Ürdün, Suudi Arabistan hükümeti ve halkı ile tam dayanışma içinde olduğunu özellikle vurguladı.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ise, koalisyon güçlerinin Yemen’in istikrarına olan katkılarını ve insani kalkınma çalışmalarına desteklerini hatırlatarak saldırıyı kınadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 8 Kasım'da Seyun'daki askeri kampa düzenlenen saldırıda 1 subay ve 1 astsubayın hayatını kaybettiğini, ayrıca 1 subayın da yaralandığını bildirmişti. Saldırının, Yemen Savunma Bakanlığı'na bağlı bir kişi tarafından gerçekleştirildiği öne sürülmüştür.

Yemen'de, İran destekli Husiler Eylül 2014’ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundurmakta. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek sunmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.