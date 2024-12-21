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Arap Ülkeleri ve Kurumları Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısını Kınadı

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve diğer Arap ülkeleri, Almanya'daki Noel pazarı saldırısını kınadı ve dayanışma mesajları gönderdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 18:00
Arap Ülkeleri ve Kurumları Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısını Kınadı

Arap Ülkeleri ve Kurumları Almanya'daki Saldırıyı Protesto Etti

Almanya'nın Magdeburg kentinde bulunan Noël pazarına gerçekleştirilen araçlı saldırı, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Mısır, Ürdün, Irak ve Filistin gibi Arap ülkeleri ile El Ezher Kurumu ve Dünya İslam Birliği Örgütü tarafından kınandı. Bu ülkeler, olayla ilgili dayanışma mesajları yayımladı.

Suudi Arabistan ve Diğer Ülkelerin Açıklamaları

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınayarak Alman hükümeti, halkı ve kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Katar Dışişleri Bakanlığı, terör ve tüm suç eylemlerinin reddedildiğini vurguladı. Kuveyt ise uluslararası toplumu, şiddet ve teröre karşı birleşmeye davet etti.

Umman ve Mısır'dan Gelene Mesajlar

Umman Dışişleri Bakanlığı, şiddeti kınayarak kurbanların ailelerine başsağlığı ve yaralılara şifa dileğinde bulundu. Mısır da Almanya ile dayanışma içinde olduklarını belirtti, tüm şiddet türlerini kınadı.

El Ezher ve Dünya İslam Birliği'nin Tutumu

Mısır'daki El Ezher kurumu, masum insanlara yönelik saldırıları tüm dinlerin öğretilerine ve insani değerlere aykırı olarak nitelendirdi. Kurum, "radikal ideolojilere" karşı uluslararası iş birliği çağrısı yaptı. Dünya İslam Birliği Örgütü de şiddet ve terörün her türlüsünün reddedilmesi gerektiğini belirtti.

Almanya'daki Saldırının Detayları

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Noel pazarına düzenlenen saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Saldırganın Suudi Arabistan doğumlu 50 yaşındaki Talib A. olduğu ve 2006'dan beri Almanya'da yaşadığı kaydedildi. Talib'in çoğul sosyal medya paylaşımlarında "Almanya'da İslam'ın yükselişinden endişe ettiğini" ifade ettiği belirtildi.

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