Arap Ülkelerindeki Hasarlı Şehirlerin Yeniden İnşası İçin Uluslararası Destek Çağrısı

Arap Şehirleri Teşkilatı'ndan Yeniden İnşa Çağrısı

Arap Şehirleri Teşkilatı Genel Sekreteri Abdurrahman Hişam el-Asfur, Filistin, Lübnan, Suriye, Sudan ve Yemen’deki hasarlı şehirlerin yeniden inşası için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Asfur, Fas’ın kuzeyindeki Tanca kentinde düzenlenen 62. Arap Şehirleri Teşkilatı Yürütme Kurulu Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bu ülkelerin krizler nedeniyle maruz kaldığı ağır hasarların altını çizdi.

Özellikle Filistin, Lübnan, Yemen, Sudan ve Suriye'deki şehirlerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Asfur, insani nedenlerle uluslararası toplumu sivillere ve yeniden yapılanmaya acil destek sağlamaya davet etti.

Asfur, Teşkilatın, krizlerden etkilenen Arap şehirlerine destek vermek için gereken tüm çabayı göstereceğini belirterek, bu kentlerdeki durumun doğurduğu insani krizin derin üzüntü yarattığını ifade etti.

1967 yılında kurulan ve merkezinin Kuveyt'te bulunduğu Arap Şehirleri Teşkilatı, bölgede şehir ve belediyelerin işlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla bilinmektedir.