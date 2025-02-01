Arap Ülkelerinden Ahmed Şara'ya Geçiş Dönemi Tebrikleri

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Umman, Ürdün, Yemen, Filistin ve Bahreyn, Suriye'de geçiş döneminin Cumhurbaşkanı seçilen Ahmed Şara'yı tebrik etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPAda yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Mohammed bin Selman, Suriye'de geçiş döneminin Cumhurbaşkanı seçilen Şara'ya tebrik mesajı göndererek başarı dileklerinde bulundu.

BAE'nin resmi ajansı WAMda, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan da Şara'yı tebrik etti.

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık da Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Şara'ya tebriklerini iletti ve başarı diledi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRAda yer alan habere göre, Kral Abdullah, Şara'yı tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

Yemen Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Ahmed Şara'yı geçiş döneminin Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti ve Suriye halkı için istikrar, barış ve kalkınma temennisinde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife de Suriyeli mevkidaşı Şara'yı tebrik etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Suriye'de geçiş döneminin Cumhurbaşkanı ilan edilen Ahmed Şara'yı tebrik etmişti.

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla 29 Ocak'ta 'Zafer Konferansı' düzenlenmişti. Konferans sonrası Şara, geçiş döneminin Cumhurbaşkanı ilan edilerek ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceği duyurulmuştu.