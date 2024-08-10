Arap Ülkelerinden Gazze'deki İsrail Saldırısına Sert Tepki

Arap Ülkelerinden İsrail'in Gazze'deki Katliamına Tepkiler

Arap ülkeleri, İsrail ordusunun Gazze kentindeki yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği akıl almaz saldırıyı kınadı. Saldırıda en az 100 Filistinli hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'dan Sert Açıklama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, saldırının en güçlü şekilde kınandığını belirtti. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık krizinin ciddiyetine dikkat çekilerek, uluslararası toplumun bu ihlallere karşı sessiz kalmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Lübnan'dan Uluslararası İşbirliği Çağrısı

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki saldırının, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğinin bir kanıtı olduğunu ifade etti. Ayrıca, uluslararası topluma Filistinlilerin korunması için acilen birleşik ve etkili bir tutum sergilemesi gerektiği çağrısında bulundu.

Katar'dan Acil İnceleme Talebi

Katar Dışişleri Bakanlığı, 100'den fazla can kaybına neden olan bu saldırıyı kınadı ve olayın gerçeklerini ortaya çıkarmak için uluslararası bir inceleme başlatılması gerektiğini açıkladı. Ayrıca, Katar’ın Filistin meseleindeki tutumunu bir kez daha vurguladı.

Irak'tan Vahşice Saldırı Kınaması

Irak Dışişleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınarken, uluslararası girişimlerin göz ardı edildiğini ifade etti. Mısır ve Ürdün de benzer şekilde saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundu.

Ölen ve Yaralananlar

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na bombardıman düzenledi. Saldırı sırasında sabah namazını kılan siviller arasında 100'den fazla kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Şahitlerden edinilen bilgilere göre, saldırı sonrası ceset parçaları etrafa dağılmış ve sivil savunma ekipleri bu parçaları toplamada zorlanmıştır.