Arap Ülkelerinden İsrail'in Cenin Saldırılarına Sert Tepki

Arap Ülkelerinden Protesto: Cenin Saldırıları Kınandı

Mısır, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 3 gündür sürdürdüğü saldırılara karşı sert bir duruş sergileyerek, Filistin halkına yönelik işlenen suçlar için hesap sorulmasını talep etti.

Mısır'dan Uyarı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Cenin'deki saldırıları kınayarak, bu eylemlerin bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini vurguladı. Açıklamada, bu tür saldırıların, uluslararası güvenlik çabalarıyla çeliştiği ve ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekildi.

Irak’ın Ciddi Uyarısı

Irak Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in Cenin'e yönelik saldırılarını, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirerek, BM Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşları bu ihlalleri durdurma yönünde adım atmaya çağırdı.

Katar ve BAE'den Destek Mesajı

Katar Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail güçlerinin saldırılarını güçlü bir şekilde kınayarak, uluslararası insani hukukun ihlal edildiğini belirtti. BAE Dışişleri Bakanlığı da benzer şekilde, Cenin’e yönelik saldırıların durdurulması için uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti.

İslam İşbirliği Örgütü ve Diğer Ülkelerden Tepkiler

Suudi Arabistan, Kuveyt ve Ürdün gibi ülkelerle birlikte İslam İşbirliği Teşkilatı da saldırıları kınadığını açıkladı.

Cenin'de Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

3 gündür devam eden İsrail saldırılarında, şu ana kadar 12 Filistinli hayatını kaybetti ve 40 kişi yaralandı. Saldırılar sonucunda bölgedeki altyapıya büyük zarar verilerek, su, elektrik ve iletişim kesintileri yaşandı.

Ateşkesin Ardından Gelen Şiddet

19 Ocak 2024'ten itibaren Gazze’deki ateşkesin uygulanmasına rağmen, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet eylemleri artış gösterdi. Özellikle Cenin’e yönelik saldırılar, üç gün boyunca devam ederek büyük bir insani krize yol açtı.

Kontrol Noktaları ve Filistinlilerin Hareket Serbestisi

Filistinli yetkililer, işgal altındaki Batı Şeria'da kontrol noktalarının sayısının 898'e çıktığını ve bu durumun Filistinlilerin özgür hareket etmelerini büyük ölçüde kısıtladığını bildirdi. Ayrıca, bu kontrol noktalarındaki uzun beklemeler sonucunda can kaybı yaşandığı bilgisi de medyada yer aldı.