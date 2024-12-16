Arap Ülkelerinden İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Yerleşim Genişletme Kararına Sert Tepki

Arap Ülkelerinden Sert Tepki

Arap ülkeleri, İsrail hükümetinin Suriye'nin Golan Tepeleri'nde yerleşim yerlerini genişletme kararını şiddetle kınadı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tel Aviv yönetiminin bu kararının bölgedeki gerginliği artıracağını belirtti.

BAE'nin Açıklaması

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu kararın işgalin kalıcı hale getirilmesi ve uluslararası hukuk ile yasaların ihlali anlamına geldiği ifade edildi. Bakanlık, Suriye'nin birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

Suudi Arabistan ve Katar'dan Tepkiler

BAE'nin ardından, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da aynı şekilde bu kararı kınayarak, İsrail’in bu adımının “Suriye’nin güvenliğini yeniden kazanma çabalarını baltalamak” olduğunu belirtti. Golan Tepeleri’nin, Suriye’ye ait Arap toprağı olduğunu vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da, Binyamin Netanyahu hükümetinin bu kararını kınayarak, İsrail'in adımını Suriye topraklarına yönelik yeni bir saldırı olarak değerlendirdi. Uluslararası topluma ise, İsrail'in Suriye üzerindeki saldırılarını durdurması için yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.

Irak'tan Kınama

Irak Dışişleri Bakanlığı da, yine benzer bir şekilde, bu kararı kınadı. Açıklamada, bu kararın uluslararası hukukun ve meşruiyet kararlarının açık bir ihlali olduğu ifade edildi, Irak'ın Suriye'nin toprakları üzerindeki tam egemenliğini yeniden kazanma hakkını desteklediği belirtildi.

İsrail'in Golan'daki İşgalini Genişletmesi

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, Golan Tepeleri'ndeki işgalin genişletildiği belirtilerek, bölgede demografik büyümeyi teşvik etmek için planlar yapıldığı duyuruldu. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, Golan’daki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma hedefiyle hareket ettiği aktarılmaktadır.

Bu plan kapsamında, işgal altındaki alanlarda demografik büyümeyi teşvik etmek için 40 milyon şekel (yaklaşık 11,2 milyon dolar) ayrılacağı bildirildi.

İsrail’in Suriye’ye Saldırıları ve İşgali

Suriye'de 27 Kasım'da patlak veren çatışmaların artmasının ardından, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ile birlikte, İsrail ordusunun Suriye’ye yönelik saldırıları da arttı. Golan Tepeleri'ndeki işgali genişleten İsrail ordusu, başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokularak, bölgedeki etkisini artırdı.

İsrail, Golan Tepeleri’ni 1967'den bu yana işgal altında bulundurmaktadır. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölge belirlenmiştir.