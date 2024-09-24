Arap Ülkelerinden İsrail'in Lübnan'a Saldırılarına Sert Tepkiler

Arap Ülkelerinden Sert Tepkiler

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına Arap ülkelerinden gelen tepkiler sürüyor. Kuveyt, Umman, Irak ve Filistin ile birlikte Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), saldırılara karşı ortak bir tavır alarak, Lübnan yönetimiyle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırılarını şiddetle kınadığını ve Lübnan'ın istikrarı ile egemenliğine yönelik her türlü tehdide karşı duracaklarını ifade etti. Açıklamada, bu tür saldırıların uluslararası hukuk ve kuralları ihlal ettiği vurgulandı.

Umman'dan Gelen Mesaj

Umman Dışişleri Bakanlığı da, Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden bu saldırıları kınadı. Bakanlık, bölgenin istikrarına yönelik tehditlerin ciddiyetine dikkat çekerek, uluslararası toplumun hareket geçmesi gerektiğini belirtti.

Irak Başbakanı Sudani'den Çağrı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Lübnan saldırılarının detaylarını görüşmek üzere İslam İşbirliği Teşkilatı’nın toplantıya çağrılması gerektiğini açıkladı. Ayrıca, Lübnan'a yardım ulaştırmak üzere bir hava ve kara köprüsü kurulacağını duyurdu.

Filistin'den Açıklama

Filistin Dışişleri Bakanlığı da, Lübnan'a yönelik saldırıların, bölgedeki çatışma alanını genişletme çabası olarak değerlendirildiğini belirtti.

Arap Birliği ve KİK’in Tepkisi

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt tarafından yapılan açıklamada, saldırıların bölgesel durumu derinden etkilediği ifade edilirken, KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de bu olayların, bölgeyi ''patlama noktasına'' getirdiğini vurguladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Mısır gibi diğer Arap ülkelerinin de konuyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulunduğu belirtildi. Bu ülkeler, İsrail'in saldırılarını kınarken, yaşanan gelişmelerden duydukları endişeyi dile getirdi.