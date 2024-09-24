Arap Ülkelerinden İsrail'in Lübnan'a Saldırısına Tepkiler

Arap Ülkelerinin İsrail'in Lübnan Saldırılarına Tepkisi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Mısır, İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşı sert bir duruş sergileyerek kaygılarını dile getirdiler.

Suudi Arabistan'ın Açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki güvenlik gelişmelerinin büyük bir endişeyle takip edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, bölgede yürütülen şiddetin yayılmasının, yerel güvenlik ve istikrar üzerinde olumsuz etkileri olacağı konusunda uyarılar yapıldı.

BAE'nin Endişeleri

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı ise, İsrail'in Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği saldırılardan ciddi kaygılar duyduğunu ifade etti. Bakanlık, kan dökülmesini önlemek için uluslararası çabaların birleşmesi gerektiğine vurgu yaparak, sivillerin güvenliğinin temin edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ürdün'ün Destek Açıklamaları

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, yaptığı açıklamada, Lübnan'ın yanında olduklarını belirterek, "İsrail saldırılarının durdurulması" çağrısında bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgedeki gerginliklerin derhal sona ermesini ve uluslararası topluma İsrail’in eylemlerini sınırlaması için baskı yapmasını istedi.

Mısır'ın Kınaması

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadı. Bakanlık, geniş çaplı askeri operasyonların, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere yüzlerce Lübnanlının ölümüne yol açtığını duyurarak, uluslararası güçler ve Birleşmiş Milletler'den müdahale çağrısında bulundu. Mısır, Lübnan'ın egemenliğine yönelik ihlallere karşı net bir tutum sergiledi.

Bu süreçte, Arap ülkelerinin birlik ve dayanışma içinde hareket etme beklentileri artmaktadır.