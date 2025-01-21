Arap Ülkelerinden Kartalkaya'daki Yangın İçin Taziye Mesajları

Arap Ülkelerinden Taziye Mesajları

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Ürdün, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajları yayımladı.

BAE'nin Taziye Mesajı

BAE Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "Türk hükümetine, dost Türk halkına ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Kuveyt Emiri'nin Mesajı

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği taziye mesajında, "Yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı’nın Açıklaması

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı taziye mesajında, "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına en içten taziyelerimizi sunar, hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadesini kullandı.